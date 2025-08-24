وزير المالية الألماني..يطالب بعقد قمة لقطاع صناعة الصلب

ضغط وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل من أجل عقد قمة لتعزيز مكانة ألمانيا كموقع لصناعة الصلب.

تجدر الإشارة إلى أن كلينغبايل الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية، قال كلينغبايل:"نحن كحزب اشتراكي ديمقراطي نريد عقد قمة للصلب قريبا".

يجب علينا أن نناقش مع رؤساء الشركات ومجالس العاملين كيف يمكننا تقوية صناعة الصلب مثلًا من خلال تخفيض أسعار الطاقة".

ونوه كلينغبايل إلى ضرورة التوصل إلى حل معقول في النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالصلب.

وقال: "المعقول هو رسوم جمركية منخفضة أو حصص مرتفعة، الأمريكيون يعتمدون على جودة فولاذنا على سبيل المثال في صناعة الطائرات".

يُذْكَر أنه في بداية يونيو ان الماضي رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50 بالمئة، بعد أن كانت 25 بالمئة فقط في السابق.

كما تم فرض رسوم إضافية على مئات المنتجات المصنوعة من الصلب والألومنيوم.

ومن بين 407 فئات من السلع المتأثرة تأتي الدراجات النارية والدراجات الصغيرة وإطارات الأبواب والنوافذ، والمعدات الرياضية، ومركبات الرافعات، وعربات السكك الحديدية.

ولا تُعد هذه الرسوم جزءًا من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكان ترامب لوّح بفرض رسوم أعلى على واردات الصلب، بهدف إجبار الشركات على الإنتاج داخل الولايات المتحدة.