عند الحجز في الفنادق.. احذر الغرف المنتهية بالرقم 01

حذر خبير فنادق من الابتعاد عند حجز غرف فندقية عن غرف تحمل أرقاماً محددة.

ونصح خبير الفنادق خافيير سوبرينو ذلك تجنب حجز الغرف التي تنتهي بالرقم 01 (مثل 101، 201) لسبب غريب.

وبحسب مؤسس منصة "Descubriendo Viajes" الإسبانية، فإن هذه الغرف غالباً ما تكون غير مناسبة لمن يبحث عن الهدوء.

ويؤكد خافيير أن اختيار رقم الغرفة ليس مجرد تفصيل بسيط أو خرافة، ففي الولايات المتحدة مثلاً، يميل النزلاء لتجنب الطابق 13 بسبب التشاؤم المرتبط بالرقم، لكن بالنسبة للغرف التي تنتهي بـ01، فالسبب عملي ويتعلق بالراحةوفق صحيفة ميرور.

وخلال ظهوره على إذاعة كادينا كوبي، قال خافيير إن الناس يتجنبون غرف الفنادق ذات الأعداد المحددة 01 لأسباب متنوعة، "فعادةً ما تقع هذه الغرف في الزاوية، أي بالقرب من المصعد، وكذلك بالقرب من مخرج درج الفندق"، ورغم أن هذا قد لا يكون صحيحاً دائماً، إلا أنه بناءً على تجاربه الشخصية، وجد هذا هو الحال في العديد من الفنادق.

أصوات مزعجة

وتابع: "في كل مرة يمر فيها ضيف أو ينزل أحدهم الدرج، ستسمع صوت المصعد، "لذا، إذا كنت تخطط للراحة، فحاول تجنب تلك الغرفة."

ويضيف: لا تسمح لك معظم الفنادق باختيار غرفتك، لذا يقترح خافيير أنه إذا خصص لك مكتب الاستقبال غرفة تنتهي بهذا الرقم، "يجب عليك أن تسأل على الفور إذا كان بإمكانهم إعطائك الغرفة الموجودة في نهاية القاعة، على سبيل المثال، أو غرفة أكثر هدوءًا".