نجم التنس فيدرير ينضم لنادي أصحاب المليارات

ذكرت مجلة فوربس، أن نجم التنس السويسري السابق روجر فيدرير، بات الآن من المليارديرات، حيث يمتلك ثروة تقدر قيمتها بـ1.1 مليار دولار، بفضل حصة الأقلية في شركة «أون» السويسرية للأحذية والملابس والمدرجة في البورصة.

وأضافت: إن فيدرير، الذي نشأ والده في عائلة سويسرية ميسورة الحال ونشأت والدته في جنوب أفريقيا وعملا معاً في شركة أدوية، قد بدأ لعب التنس في سن الثالثة وأصبح المصنف الأول عالمياً في فئة الناشئين.

وتابعت أن فيدرير بات لاعباً محترفاً في عام 1998 وجاءت أولى بصماته في عالم اللعبة حينما فاز بلقب منافسات فردي الرجال في بطولة ويمبلدون عام 2003، وخلال مسيرته التي دامت 24 عاماً قضى 310 أسابيع متصدراً للتصنيف العالمي للرجال خلال مسيرته.

وفاز فيدرير بـ103 بطولات وجمع ما يقرب من 131 مليون دولار جوائز، وهو ثالث أعلى إجمالي جوائز في تاريخ التنس، ويأتي خلف منافسه الصربي نوفاك ديوكوفيتش (189 مليون دولار) والإسباني رافائيل نادال (135 مليون دولار).

وكان فيدرير أكثر نجاحاً خارج الملعب، حيث جمع مليار دولار من عقود الرعاية والظهور في فعاليات خلال مسيرته في عالم التنس، متفوقاً بأكثر من الضعف على ديوكوفيتش ونادال، ووفقاً لتقييمات فوربس، فإن عقود الرعاية التي حظي بها من مختلف العلامات التجارية استمرت معه لأكثر من عقد وهو الذي كان أعلى لاعب تنس أجراً لمدة 16 عاماً متتالياً.