الدولار يستأنف الهبوط.. واليورو يرتفع

استأنف الدولار هبوطه، أمس، إذ انخفض على نطاق واسع ونزل أمام الفرنك السويسري واليورو مع سيطرة نوبة جديدة من التوتر الناجم عن الرسوم الجمركية الأمريكية على الأسواق.

جاءت المخاوف الأحدث في أعقاب قرار الولايات المتحدة فرض قيود على صادرات الرقائق إلى الصين، وإطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيقاً فيما إذا كان يجب فرض رسوم جمركية على بعض المعادن المهمة.

وانخفض الدولار في أحدث تداول 1.2% أمام الفرنك السويسري إلى 0.8137 فرنك، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى له في 10 سنوات الذي سجله يوم الجمعة، كما انخفض 0.8% مقابل الين الياباني إلى 142.1، وهو أدنى مستوى في سبعة أشهر.

صعد اليورو بنحو 5% منذ الإعلان عن الرسوم الجمركية، مستفيداً من تقليص المستثمرين الأوروبيين استثماراتهم الضخمة في الأصول الأمريكية.

وبعد أن هبط اليورو من صعود شهده الأسبوع الماضي وأوصله إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات مسجلاً 1.1474 دولار، عاد ليرتفع 0.9% إلى 1.1382 دولار.

كما ارتفع الدولار الكندي قليلا خلال اليوم إلى 1.3917 مقابل الدولار الأمريكي ليبلغ صعوده خلال أبريل 4%.

وتجاوز الجنيه الإسترليني إلى حد كبير بيانات التضخم التي جاءت أقل من المتوقع وسجل في أحدث تعاملات 1.328 دولار بارتفاع 0.36%، وهو أعلى مستوى له في ستة أشهر تقريباً.

وبلغ الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الأسبوع الماضي أعلى ذرى أسبوعية لهما منذ عام 2020. ورغم تراجعهما قليلاً، فقد حافظا على ارتفاعهما مع وصول الدولار الأسترالي إلى 0.6345 دولار أمريكي ونظيره النيوزيلندي إلى 0.5913 دولار أمريكي.

كما نزل اليوان الصيني أمام الدولار مسجلاً في أحدث تداول 7.3235 للدولار في السوق المحلية. في المقابل، استقر سعره في السوق الخارجية عند 7.3277 للدولار.