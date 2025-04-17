اليابان.. برنامج استثمار لكبار السن

تدرس اليابان وضع برنامج إعفاء ضريبي جديد يستهدف المستثمرين من كبار السن من شأنه أن يتيح لهم حصرياً الاستثمار في صناديق تقدم عوائد شهرية بحسب مصادر أمس.

وتدرس وكالة الخدمات المالية خفض أو إلغاء الشرط المتعلق بالحد الأدنى للعمر فيما يتعلق ببرامج التقسيط في الصناديق المشتركة طويلة الأمد، التي تتطلب الآن أن يبلغ المستثمر 18 عاماً أو أكثر.

وتستعد كتلة برلمانية للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، الذي يترأسه رئيس الوزراء السابق فوميو كيشيدا، لطرح فكرة إنشاء برنامج حساب إدخاري فردي يركز على كبار السن.

وتعتزم الوكالة وضع تفاصيل المقترح وتضمينه ضمن طلبات الإصلاح الضريبي 2026.