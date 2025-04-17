«إنفيديا» تتوقع 5.5 مليارات دولار خسائر فصلية

أعلنت شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية «إنفيديا» أنها قد تتكبد نحو 5.5 مليارات دولار، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد تشديد الحكومة الأمريكية للقيود على صادرات الرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وقالت الشركة في تقرير رسمي: «إن رقائقها من طراز إتش20، وهي النسخة المخفضة من أقوى رقائقها، والمصممة للسوق الصينية كانت تتفق مع القواعد الأمريكية السابقة، لكنها أصبحت الآن تحتاج إلى ترخيص خاص لتصديرها».

وقالت الشركة، إن القيود الأمريكية الجديدة تستهدف عدم استخدام الرقائق الأمريكية المتطورة في جهود الصين لتطوير أجهزة كمبيوتر فائقة القوة. وتعتبر رقائق «إنفيديا» حيوية في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك بالنسبة للشركات الصينية.

وأضافت الشركة أنها تتوقع تكبد 5.5 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، بسبب المخزونات والتزامات الشراء المرتبطة بمنتجات الرقائق إتش 20.

كانت شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة مثل بايت دانس وعلي بابا وتنسنت قد قدمت طلبيات كبيرة لشراء رقائق من طراز إتش 20 في وقت سابق من العام الجاري، متوقعة تشديد القيود الأمريكية على تصدير الرقائق.

وبحسب موقع «ذا إنفورميشن» الإخباري فإن قيمة هذه الطلبيات وصلت خلال الربع الأول من العام الحالي فقط إلى 16 مليار دولار، وهو ما يزيد على القدرة الإنتاجية لشركة «إنفيديا».