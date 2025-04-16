دعوى قضائية في بريطانيا تطالب غوغل بـ5 مليارات جنيه إسترليني.. ما القصة؟

رُفعت دعوى قضائية جماعية في بريطانيا ضد شركة "غوغل" تتهمها بإساءة استغلال هيمنتها في سوق البحث على الإنترنت، والمطالبة بتعويضات قد تصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني.

وبحسب صحيفة "الغارديان"، فإن الدعوى التي قُدّمت أمام محكمة استئناف المنافسة، تتهم "غوغل" بفرض رسوم باهظة على الإعلانات التي تظهر ضمن نتائج البحث، نتيجة لممارسات احتكارية منعت المنافسين من دخول السوق بشكل عادل.

وتشير الدعوى إلى أن "غوغل"، المملوكة لشركة "ألفابت"، أبرمت اتفاقيات مع شركات تصنيع الهواتف لتثبيت تطبيق البحث ومتصفح "كروم" مسبقاً على أجهزة أندرويد، كما دفعت لشركة "آبل" مقابل جعلها محرك البحث الافتراضي في أجهزتها، ما منح "غوغل" أفضلية غير عادلة في السوق.

الدعوى تم رفعها من قبل خبيرة قانون المنافسة "أور بروك"، نيابة عن آلاف الشركات البريطانية، وتؤكد أن الشركات أصبحت مضطرة لاستخدام خدمات "غوغل" الإعلانية بسبب غياب البدائل العملية، وأن هذا التقييد في المنافسة تسبب في تحميل المعلنين تكاليف إضافية.

من جانبها، نفت "غوغل" هذه الاتهامات، واعتبرتها "قضية مبنية على التخمين والانتهازية"، مشددة على أن المستخدمين والمعلنين يختارون خدماتها "لأنها مفيدة، وليس لعدم وجود بدائل".

وكانت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية قد فتحت في يناير الماضي تحقيقاً موسعاً حول خدمات "غوغل"، وخصوصاً تأثيرها على سوق الإعلانات الرقمية. وتشير التقديرات إلى أن محرك بحث "غوغل" يحتكر نحو 90% من عمليات البحث في المملكة المتحدة، ويُستخدم من قبل أكثر من 200 ألف شركة محلية لأغراض الإعلان.

ويُعد هذا التحقيق جزءاً من سلسلة من التدقيقات التي تواجهها "غوغل" وشركات التكنولوجيا الكبرى حول العالم بسبب ممارسات يُشتبه في أنها تعرقل المنافسة وتضر بالمستهلكين والشركات الصغيرة.