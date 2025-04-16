وزير الخزانة: لا خطر من استخدام الصين سندات الخزانة سلاحاً ضد أمريكا

قلل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من شأن مخاوف استخدام الصين سندات الخزانة سلاحا ضد بلاده رغم تقلبات سوق السندات، وأضاف أنه لا يوجد خطر من إلحاق بكين ضررا اقتصاديا بالولايات المتحدة عن طريق سنداتها الضخمة.

وقال بيسنت في مقابلة مع ياهو فاينانس "إذا وصلت سندات الخزانة إلى مستوى معين، أو إذا اعتقد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن جهة أجنبية - لن أسميها خصما - وإنما جهة منافسة أجنبية تستخدم سوق سندات الحكومة الأمريكية سلاحا أو تحاول زعزعة استقراره لتحقيق مكاسب سياسية، فأنا متأكد من أننا سنتخذ إجراء مشتركا، لكننا لم نشهد ذلك بعد". وأضاف: "لدينا مجموعة أدوات قوية".

الصين هي ثاني أكبر حائز أجنبي لديون الحكومة الأمريكية بعد اليابان، إذ بلغت قيمة سنداتها نحو 761 مليار دولار في يناير.

وقال بيسنت "إذا باعت (الصين) سندات الخزانة، فسيتعين عليها شراء اليوان وهذا سيعزز عملتها (مما سيفقد الصادرات الصينية ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية). وقد فعلت العكس تماما"، مضيفا أن البيع ليس من مصلحة الصين الاقتصادية.

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية 145 بالمئة على السلع الصينية هذا العام ضمن رسوم متبادلة أوسع نطاقا على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين. أثار ذلك سخرية وانتقاد بكين، التي ردت برفع الرسوم على السلع الأمريكية إلى 125 بالمئة.

وصفت بكين استراتيجية ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية بأنها "مزحة"، مما أثار حفيظة بيسنت.

وكان بيسنت قال في مقابلة سابقة مع تلفزيون بلومبرج "هذه ليست مزحة. هذه أرقام كبيرة بالفعل".

وأضاف بيسنت أن أي مفاوضات بين الولايات المتحدة والصين يجب أن تأتي من "الأعلى"، أي بمشاركة ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.