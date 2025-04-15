كندا تعفي شركات السيارات الملتزمة بالإنتاج محلياً من الرسوم

أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن حكومته ستسمح لشركات صناعة السيارات باستيراد سيارات وشاحنات مصنّعة في أمريكا من دون رسوم جمركية، طالما أن هذه الشركات تواصل تصنيع المركبات داخل كندا.

يخفف هذا القرار من تداعيات الحرب التجارية على شركات مثل «جنرال موتورز» أو «ستيلانتس»، التي تملك مصانع تجميع في مقاطعة أونتاريو، لكنها في الوقت نفسه تصدّر كميات كبيرة من السيارات من أمريكا إلى كندا.

كان كارني فرض الأسبوع الماضي تعريفات انتقامية تصل إلى 25 % على السيارات المصنوعة في أمريكا، في خطوة تُعدّ رداً مباشراً على قرار سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على السيارات الأجنبية. وتُعدّ كندا وأمريكا والمكسيك أطرافاً في سلسلة توريد متكاملة في قطاع السيارات منذ عقود.

ومعظم السيارات والشاحنات المُنتجة في كندا تُشحن إلى أمريكا، بينما تُهيمن المركبات المصنوعة في أمريكا على مبيعات وكلاء السيارات في كندا.

وقال كارني: «رسومنا المضادة لن تُطبق إذا واصلت الشركات الإنتاج والتوظيف والاستثمار في كندا»، وأوضحت وزارة المالية الكندية أن أي شركة تقوم بتقليص إنتاجها أو استثماراتها في كندا، سيتم تقليص عدد المركبات التي يُسمح لها باستيرادها إلى البلاد بدون رسوم.

يأتي هذا الإعلان في ظل تزايد المخاوف من أن شركات صناعة السيارات قد تنقل الإنتاج خارج كندا بعد رسوم ترامب. فقد أوقفت «ستيلانتس» مؤقتاً مصنعها في مدينة وندسور بأونتاريو، والذي يُنتج مركبات «كرايسلر» و«دودج»، بينما قالت «جنرال موتورز» يوم الجمعة إنها تعتزم إغلاق أحد مصانعها في كندا لعدة أشهر بسبب ضعف الطلب على الشاحنات الكهربائية التي تُنتج فيه. أما شركة «فورد»، فلديها مصنع تجميع في إحدى ضواحي تورونتو لكنه لا يعمل حالياً.

قلق من تراجع الإنتاج

ذكرت صحيفة «نيكاي» اليابانية أن شركة «هوندا» تدرس نقل جزء من إنتاجها من كندا والمكسيك إلى أمريكا، بهدف تصنيع 90 % من السيارات المباعة في السوق الأمريكية داخل الأراضي الأمريكية.

وتقوم «هوندا» حالياً بإنتاج سيارات «سي آر في» في مصنع بمدينة ألستون، أونتاريو. وكانت قد أعلنت العام الماضي عن خطة طويلة الأجل بقيمة 15 مليار دولار كندي (ما يعادل 10.8 مليارات دولار أمريكي) لتطوير سلسلة توريد للمركبات الكهربائية داخل كندا، بدعم كبير من دافعي الضرائب.

كشفت وزيرة الصناعة أنيتا أناند إنها ستلتقي برئيس فرع «هوندا» في كندا الثلاثاء. وجاء في بيان صادر عن مكتبها عبر البريد الإلكتروني: «نحن على تواصل مستمر مع الشركة، و(هوندا) أكدت أنه لم تُتخذ أي قرارات بشأن تغيير في الإنتاج داخل كندا، ولا يجري النظر في ذلك حالياً».

وقال متحدّث باسم «هوندا» عبر البريد الإلكتروني إن المصنع «سيواصل العمل بكامل طاقته في المستقبل المنظور، ولا يجري النظر في أي تغييرات في الوقت الحالي».

استثناء بعض الواردات

قالت الحكومة الكندية أيضاً إنها ستمنح إعفاءات جمركية مؤقتة لمدة 6 أشهر على بعض الواردات الأمريكية المستخدمة في الصناعة والتصنيع والتغليف الغذائي، إلى جانب سلع مرتبطة بالصحة العامة والأمن القومي.

تفرض كندا حالياً رسوماً مضادة بنسبة 25 % على واردات من منتجات أمريكية تبلغ قيمتها نحو 60 مليار دولار كندي، باستثناء السيارات. وتشمل هذه الرسوم طيفاً واسعاً من منتجات الصلب والألمنيوم الأمريكية، بالإضافة إلى أدوات وأجهزة كمبيوتر وسلع استهلاكية.

وأشارت الحكومة إلى أن هذه الاستثناءات ستمنح متنفساً للشركات الكندية التي تعتمد على مكونات أمريكية، إضافة إلى مؤسسات مثل المستشفيات ودور رعاية المسنين وإدارات الإطفاء.