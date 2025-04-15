تباطؤ حركة شحن البضائع الصينية بعد تطبيق رسوم ترامب

تباطأت كمية البضائع التي تم شحنها في الموانئ الصينية خلال الأسبوع الماضي لأول مرة منذ عطلة رأس السنة القمرية، وهو اتجاه قد يُضعف قيمة الصادرات الصينية في المستقبل إذا استمر.

تعاملت الموانئ الصينية مع 244 مليون طن من البضائع الأسبوع الماضي، أي أقل بنسبة 10 % من الأسبوع الذي سبقه، وبتراجع نسبته 4 % مقارنة بنفس الأسبوع من عام 2024، وفقاً لبيانات وزارة النقل الصادرة الاثنين.

وكانت كمية البضائع التي عبرت الموانئ الصينية قد بلغت ذروتها في الأسبوع الأخير من شهر مارس، وهو ما قد يمثّل أعلى نقطة للتجارة الصينية إذا تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.

التفاعل مع الرسوم الجمركية

كما انخفض عدد الحاويات التي تمت معالجتها مقارنة بالأسبوع السابق، بينما ارتفعت رحلات الشحن الجوي بأكثر من 30 % للأسبوع التاسع على التوالي.

وتُعد البيانات الخاصة بالأسبوع المنتهي يوم الأحد أول نظرة رسمية على كيفية تفاعل المصدّرين الصينيين مع الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعالية «يوم التحرير» في 2 أبريل.

وتُظهر هذه الأرقام تناقضاً واضحاً مع الصورة التي كانت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، حيث ارتفعت قيمة البضائع المصدّرة بنسبة تقارب 6 %.

وما زالت مئات المليارات من الدولارات من البضائع الصينية تواجه رسوماً جمركية إضافية بنسبة 145 % في حال استمرت الشركات في شحنها إلى الولايات المتحدة، رغم الإعفاءات التي أُعلنت في عطلة نهاية الأسبوع لبعض المنتجات. كما ستنهي الولايات المتحدة أيضاً إعفاء «الحد الأدنى» الممنوح للطرود الصغيرة اعتباراً من الشهر المقبل، مما قد يؤدي إلى تراجع في الطلب على الشحن الجوي.

وعطّلت إدارة ترامب التجارة العالمية بمجموعة من الرسوم الجمركية الجديدة، ما دفع الصين إلى الرد بإجراءات مماثلة.

ورغم أن بعض هذه الرسوم تم التراجع عنه أو تخفيضه، إلا أن أغلب الرسوم المفروضة على الشحنات الصينية ما زالت سارية، وبمستويات تهدد بتقويض التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.