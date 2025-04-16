Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
أعمال

تراجع غير متوقع لأسعار الواردات الأمريكية في مارس

undefined's profile picture

رويترز

واشنطن

تراجعت أسعار الواردات الأمريكية على غير المتوقع في مارس مدفوعة بانخفاض تكاليف منتجات الطاقة، لكن من المستبعد أن يستمر هذا الاتجاه وسط تصاعد التوتر التجاري.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل انخفاض أسعار الواردات 0.1 بالمئة الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة معدلة بالخفض في فبراير بلغت 0.2 بالمئة.

كان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ثبات أسعار الواردات، التي لا تشمل الرسوم الجمركية، بعد زيادة معلنة سابقاً بلغت 0.4 بالمئة في فبراير شباط.

وخلال 12 شهراً حتى نهاية مارس، ارتفعت أسعار الواردات 0.9 بالمئة.