تراجع غير متوقع لأسعار الواردات الأمريكية في مارس

تراجعت أسعار الواردات الأمريكية على غير المتوقع في مارس مدفوعة بانخفاض تكاليف منتجات الطاقة، لكن من المستبعد أن يستمر هذا الاتجاه وسط تصاعد التوتر التجاري.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل انخفاض أسعار الواردات 0.1 بالمئة الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة معدلة بالخفض في فبراير بلغت 0.2 بالمئة.

كان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ثبات أسعار الواردات، التي لا تشمل الرسوم الجمركية، بعد زيادة معلنة سابقاً بلغت 0.4 بالمئة في فبراير شباط.

وخلال 12 شهراً حتى نهاية مارس، ارتفعت أسعار الواردات 0.9 بالمئة.