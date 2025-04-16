ارتفاع التضخم في فرنسا خلال مارس

أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، أمس، أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في الدولة استقر في مارس بما يتماشى مع توقعات المحللين والقراءة الأولية.

وقال المعهد إن معدل التضخم المنسق في فرنسا، المعدل للمقارنة مع دول منطقة اليورو الأخرى، ارتفع 0.9 % على أساس سنوي في مارس.

وكان متوسط توقعات المحللين في استطلاع لرويترز قد أشار إلى المعدل نفسه للتضخم المنسق مع الاتحاد الأوروبي في مارس. وذكر المعهد الشهر الماضي أن التضخم في فرنسا انخفض إلى أقل من واحد بالمئة للمرة الأولى منذ أربع سنوات في فبراير.