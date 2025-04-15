النفط يستقر مع أحدث تطورات الرسوم الجمركية الأمريكية



لم يطرأ على أسعار النفط تغير يُذكر اليوم "الثلاثاء" مع عكوف المستثمرين على تقييم أهم التطورات بشأن الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلق بعضها.

كما يحاول المستثمرون التنبؤ بمدى التأثير الذي يمكن أن تتسبب فيه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 64.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 1434 بتوقيت جرينتش، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 61.41 دولار.

وأدت السياسات التجارية الأمريكية المتذبذبة إلى حالة من الضبابية في أسواق النفط العالمية، ودفعت منظمة أوبك أمس الاثنين إلى خفض توقعاتها للطلب لأول مرة منذ ديسمبر.

وعدلت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها هي الأخرى اليوم لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، إذ قالت إنه سيكون بأبطأ وتيرة منذ خمس سنوات، وذلك بسبب مخاوف بشأن النمو الاقتصادي على خلفية الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب.

ودفعت الضبابية بشأن الرسوم الجمركية عددا من البنوك، منها يو.بي.إس وبي.إن.بي باريبا وإتش.إس.بي.سي، إلى خفض توقعاتها لأسعار النفط الخام في العامين الجاري والمقبل.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس "في حال تصاعدت الحرب التجارية فإن سيناريو المخاطر السلبية، أي ركود اقتصادي أمريكي أكبر وهبوط حاد في الصين، قد يشهد تداول خام برنت بأسعار بين 40 و60 دولارا للبرميل خلال الأشهر المقبلة".

تسببت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، إلى جانب زيادة مجموعة أوبك+ الإنتاج، في انخفاض أسعار النفط بنحو 14 بالمئة منذ بداية الشهر الجاري.

وتلقت أسعار النفط بعض الدعم، شأنها شأن أسواق الأسهم الأمريكية، بعد أن صرح ترامب أمس الاثنين بأنه يدرس تعديل الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة المفروضة على واردات السيارات من المكسيك ودول أخرى.