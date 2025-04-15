الصين تأمر شركات طيران بتعليق تسلم طائرات بوينج وسط حرب تجارية

نقلت وكالة بلومبرج نيوز عن مصادر مطلعة قولها اليوم الثلاثاء إن الصين أمرت شركات الطيران التابعة لها بعدم استلام أي شحنات إضافية من طائرات بوينج ردا على قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 145 بالمئة على السلع الصينية.

وأضاف تقرير بلومبرج أن بكين طلبت أيضا من شركات الطيران الصينية وقف شراء المعدات وقطع الغيار المتعلقة بالطائرات من الشركات الأمريكية.

ومن المتوقع أن يؤدي تحرك الصين لوقف شراء المكونات المتعلقة بالطائرات إلى رفع تكاليف صيانة الطائرات في هذا البلد.

ودخلت الولايات المتحدة والصين في حرب جمركية اندلعت بسبب سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية.

ورفعت الصين الأسبوع الماضي الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 125 بالمئة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية.

وقالت الوكالة إن الحكومة الصينية تدرس سبل تقديم المساعدات لشركات الطيران التي تستأجر طائرات بوينج وتواجه تكاليف أعلى.

ولم ترد بوينج بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وتخطط أكبر ثلاث شركات طيران في الصين، وهي إير تشاينا وتشاينا إيسترن وتشاينا ساذرن، لاستلام 45 و53 و81 طائرة بوينج على الترتيب بين عامي 2025 و2027.

ويشير محللون إلى أن تصاعد حرب الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم ينذر بتوقف تجارة السلع بينهما والتي قدرت بأكثر من 650 مليار دولار في عام 2024.