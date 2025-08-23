جامعات تصنع المليارديرات.. هارفارد تتصدر القائمة

تعد الجامعات منابر علمية، تؤهل كوادر قيادية و "مليارديرية" سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، وهناك جامعات بعينها، تكون بيئة خصبة لتنمية المهارات المختلفة ونقطة انطلاق لأبرز قادة الأعمال والمبتكرين وتعكس قوائم الخريجين المليارديرات مدى تأثير هذه المؤسسات في تشكيل قادة المستقبل، من خلال توفير بيئة تعليمية فريدة، وشبكات علاقات قوية، وبرامج تهدف إلى صقل المهارات الريادية.

وهذه أبرز الجامعات العشر الأولى التي تخرج منها أكبر عدد من المليارديرات والتي جاءت كالتالي:

1. جامعة هارفارد

تتصدر جامعة هارفارد المؤسسات الأمريكية من حيث عدد الخريجين المليارديرات، والتي تضم 144 مليارديراً ومن أبرز خريجيها بيل جيتس، ومارك زوكربيرج، ولورين باول جوبز ويأتي ذلك بفضل مرافق البحث العلمي الواسعة في هارفارد وأعضاء هيئة التدريس.

2. جامعة ستانفورد

تحتل جامعة ستانفورد في المرتبة الثانية من حيث عدد الخريجين المليارديرات، بـ 93 مليارديراً ومن أبرزهم الملياردير الشهير إيلون ماسك، وبيتر ثيل.

3. بنسلفانيا

تحتل جامعة بنسلفانيا المرتبة الثالثة بـ 62 مليارديراً أبرزهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووارن بافيت.

4. جامعة كولومبيا

تحتل جامعة كولومبيا المرتبة الرابعة، بـ47 مليارديراً أبرزهم وارن بافيت.

5 - معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)

حل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في المرتبة الخامسة بـ 39 مليارديراً أبرزهم تشارلز كوتش ومايكل سايلور.

6. جامعة نيويورك

جاءت جامعة جامعة نيويورك في المرتبة السادسة بـ28 مليارديراً أبرزهم مارتن سكورسيزي.

7-جامعة ييل

تأتي جامعة ييل في المرتبة السابعة بعدد 24 مليارديراً، أبرزهم الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.

8-جامعة كاليفورنيا، بيركلي

تحتل جامعة كالفورنيا المرتبة الثامنة بعدد 22 مليارديراً أبرزهم ستيف وزنياك

9- جامعة كورنيل

تحتل جامعة كورنيل المرتبة التاسعة بعدد 21 خريجاً مليارديراً ومن أبرز خريجيها راتان تاتا.

10- جامعة برينستون

تأتي جامعة برينستون في المرتبة العاشرة بعدد 20 خريجًا مليارديرًا. من أشهر خريجيها جيف بيزوس وإريك شميدت.