النفط يستقر وسط تقييم المستثمرين لتأثير الرسوم الجمركية



استقرت أسعار النفط اليوم الاثنين على خلفية استثناء بعض المنتجات من الرسوم الجمركية الأمريكية وبعدما كشفت بيانات ارتفاع واردات الصين من الخام بشكل كبير في مارس .

لكن المكاسب حدت منها المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتأثر الطلب على الوقود بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 64.76 دولار للبرميل. بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 61.37 دولار للبرميل.

وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال "خفض أوبك لتوقعاتها للطلب العالمي يبرز التوقعات المقلقة التي نشهدها حاليا بسبب الرسوم الجمركية وجميع حالات الضبابية الأخرى في السوق"، تعليقا على تخفيض أوبك لتوقعاتها للطلب في تقرير "الاثنين".

وأضاف "لا تزال الأسواق تحاول استيعاب تأثير الرسوم الجمركية وهذا التصعيد مع الصين".

واستثنى الرئيس الامريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من "الجمعة" الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض الالكترونيات الأخرى، التي يتم استيراد معظمها من الصين، من الرسوم الجمركية الكبيرة.

وكانت هذه أحدث حلقة في سلسلة من إعلانات فرض رسوم جمركية تم التراجع عنها، مما أثار حالة من الضبابية لدى المستثمرين والشركات.

وقال ترامب "الأحد" إنه سيعلن عن نسبة الرسوم الجمركية التي سيفرضها على أشباه الموصلات المستوردة خلال الأسبوع المقبل.

وأظهرت بيانات "الاثنين" أن واردات الصين من النفط الخام انتعشت بشكل كبير في مارس مقارنة بالشهرين السابقين، وارتفعت بنحو خمسة بالمئة مقارنة بالعام السابق مدعومة بزيادة الشحنات من النفط الإيراني والروسي.

لكن خامي برنت وغرب تكساس الوسيط خسرا نحو 10 دولارات للبرميل منذ بداية الشهر، وخفض المحللون توقعاتهم لأسعار النفط مع تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتوقعت أوبك في تقريرها الشهري ارتفاع الطلب العالمي على النفط 1.30 مليون برميل يوميا في 2025، بانخفاض 150 ألف برميل يوميا عن تقديرات الشهر الماضي، مرجعة ذلك لأسباب منها الرسوم الجمركية.

ويتوقع جولدمان ساكس أن يسجل خام برنت 63 دولارا للبرميل في المتوسط في حين سيسجل خام غرب تكساس الوسيط 59 دولارا للبرميل على مدى بقية العام الحالي، مع توقع أن يسجل خام برنت 58 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط 55 دولارا للبرميل في 2026.

وقال محللون بقيادة دان سترويفن في مذكرة إن البنك يتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط في الربع الأخير من العام الحالي بمقدار 300 ألف برميل يوميا فحسب على أساس سنوي "في ظل توقعات النمو الضعيف"، وأضافوا أن تباطؤ الطلب من المتوقع أن يكون أكثر حدة في المواد الأولية للبتروكيماويات.

وخفض بنك يو.بي.إس توقعاته لسعر خام برنت بمقدار 12 دولارا للبرميل ليصل إلى 68 دولارا للبرميل. في الوقت نفسه، يتوقع البنك أن يتداول خام غرب تكساس الوسيط عند 64 دولارا للبرميل.

وذكرت بي.إم.آي، التابعة لشركة فيتش سوليوشنز، أن فارق سعر خام برنت بين ديسمبر كانون الأول 2025 وديسمبر من العام القادم هو في وضع يسمح بأن يكون السعر الحالي أعلى من العقود الآجلة.

وفي خطوة قد تدعم أسعار النفط، قال وزير طاقة الأمريكي كريس رايت "الجمعة" إن الولايات المتحدة قد توقف صادرات النفط الإيرانية كجزء من خطة ترامب للضغط على طهران بشأن برنامجها النووي.







