الأسواق الأوروبية ترتفع بدعم أسهم التكنولوجيا

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، بدعم من صعود أسهم التكنولوجيا، بعد أسبوع صعب، وعودة الأسواق لالتقاط الأنفاس بعد تقلبات حادة استمرت أسابيع.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.1 في المئة، بعد انخفاضه يوم الجمعة، للأسبوع الثالث على التوالي. وصعدت كل المؤشرات الأوروبية، إذ زاد المؤشر داكس الألماني سريع التأثر بالتجارة 2.5 في المئة، وارتفعت المؤشرات كاك 40 الفرنسي، وإيبكس 35 الإسباني، وفاينانشال تايمز 100 البريطاني، بنسب تتراوح بين 1.8 في المئة و2.1 في المئة.

وزادت أسهم شركات إنفينيون و(إيه.إس.إم.إل) و(بي.إي سيميكونداكتور)، المرتبطة بالرقائق، بنسب تتراوح بين 3.3 في المئة و4.2 في المئة، بعد أن استثنى ترامب يوم السبت الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى المستوردة إلى حد كبير من الصين، من الرسوم الجمركية المضادة.

وربحت أسهم التكنولوجيا الأوروبية ثلاثة في المئة، كما زادت أسهم البنوك سريعة التأثر بالظروف الاقتصادية 3.1 في المئة.

وقال ريتشارد فلكس كبير المسؤولين عن الاستثمار في ماني فارم «ربما تكون علامة على بدء مرحلة المفاوضات. ولا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن كيفية سير الأمور فعلياً، لكن المستثمرين ربما يرون بوادر على المرونة».

وأضاف «من الصعب جداً تعليق الآمال على أي إعلان بعينه من الإدارة الأمريكية، واعتباره الاتجاه الذي ستسير عليه السياسة في المستقبل... ولن يعطي المستثمرون على الأرجح أهمية كبيرة لأي تعليق محدد».

وقال ترامب الأحد، إنه سيعلن عن رسوم جمركية على أشباه الموصلات خلال الأسبوع المقبل، وسيتخذ قراراً بشأن الهواتف «قريباً».