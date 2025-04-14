إعفاءات ترامب انتصار لـ«شركات التكنولوجيا»

أعفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الإلكترونية من الرسوم الجمركية المتبادلة، وهو ما يمثل إعفاءً كبيراً لمصنعي التكنولوجيا العالميين بما في ذلك «أبل» و«إنفيديا» في أمريكا و«سامسونغ» في كوريا الجنوبية و«إيه إس إم إل هولدينغ» في هولندا و«تايوان لتصنيع أشباه الموصلات»، حتى لو ثبت أنه استثناء مؤقت، في أول خطوة نحو تخفيف كبير في موقف ترامب تجاه الصين، وقد سُنّت بأثر رجعي إلى 5 أبريل.

الاستثناءات

وستطبق الاستثناءات على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومحركات الأقراص الصلبة والمعالجات وشرائح الذاكرة. وعادة ما لا تصنع هذه الأجهزة الإلكترونية شائعة الاستهلاك في الولايات المتحدة.

هذا الإعفاء سيرحب به المستهلكون، الذين سارعوا لشراء هواتف «أيفون» الجديدة وأجهزة أخرى وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية ستشعل الأسعار. كما يمثل هذا الخبر فوزاً كبيراً لشركات التكنولوجيا الكبرى التي قدمت تعهدات بإنفاق ضخم في الولايات المتحدة لترامب في الأشهر الأخيرة.

وتضمنت القائمة الأصلية للإعفاءات الجمركية بعض منتجات أشباه الموصلات، بما في ذلك وحدات المعالجة المركزية المعروفة. لكن التدابير لم تستثن المنتجات التقنية التي تشكل أهمية حيوية لتطوير الذكاء الاصطناعي بما في ذلك وحدات معالجة الرسومات، والخوادم التي تدعمها. إذ يتم تصنيع وتجميع الخوادم التي تعمل بشرائح الذكاء الاصطناعي من شركات مثل «إنفيديا» ومكوناتها الأساسية بشكل أساسي في تايوان والمكسيك.

وسوف يشمل إعلان الجمعة الوحدات المنتجة في تايوان والمكسيك على حد سواء، ما يمثل دعماً للشركات التي تسعى إلى بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

ومن الأمور الحاسمة أيضاً الإعفاءات الجديدة لمعدات تصنيع أشباه الموصلات التي تصنعها شركات مثل «إيه إس إم إل هولدينغ» في هولندا و«طوكيو إلكترون» في اليابان. فهذه الأجهزة ضرورية لبناء مصانع الرقائق، وتشكل حصة الأسد من تكلفة هذه المصانع التي تصل إلى مليارات الدولارات. وتعمل شركات منها «تي إس إم سي» و«سامسونغ» و«إنتل» على بناء منشآت جديدة في الولايات المتحدة بدعم من قانون الرقائق والعلوم لعام 2022.

منتجات «أبل» المعفاة من الرسوم

تستثني هذه الخطوة معظم منتجات «أبل» الأساسية من الرسوم الجمركية المتصاعدة على الصين، بما في ذلك أجهزة «أيفون»، و«أيباد»، و«أبل ووتش»، و«إير تاغز». ولا تشمل هذه الخطوة «إير بودز». ويتعرض سهم «أبل» لضغوط بيعية منذ إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية.

ازدادت المناقشات إلحاحاً في الأيام الأخيرة بعد أن رفع ترامب الرسوم الجمركية على الصين، مما وضع شركات مثل «أبل» في موقف أصعب من منافسيها الأقل اعتماداً على الصين، مثل «سامسونغ». كما جادلت الشركات وجماعات الضغط في قطاع التكنولوجيا باستحالة إعادة التجميع النهائي للهواتف الذكية وغيرها من المنتجات إلى الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على المناقشات.

صوت مسموع

قال دانييل إيفز، المحلل بشركة «ويدبوش سيكيوريتيز»، في مذكرة بحثية: «صوت قطاع التكنولوجيا مسموع في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من المقاومة القوية الأولية ضد الإعفاءات داخل البيت الأبيض، فقد تم الاعتراف بحقيقة الوضع أخيراً في واشنطن»، ولكن «لا يزال هناك حالة من عدم اليقين والتقلب في المفاوضات مع الصين».

وقالت ويندي كاتلر، المفاوضة التجارية الأمريكية السابقة والتي تعمل الآن في معهد السياسات التابع لجمعية آسيا: «إن استثناءات المنتجات جاءت أسرع مما كان متوقعاً». وأضافت أن هذه الخطوة سيكون لها تداعيات على المفاوضات التي تطلقها إدارة ترامب مع دول أخرى كجزء من التعليق البالغة مدته 90 يوماً لبعض التعريفات الجمركية الجديدة. وأضافت: «تكثف شركات ودول أخرى الآن جهودها للحصول على استثناءات خاصة، الأمر الذي من شأنه أن يعقد المفاوضات الجارية منذ 90 يوماً».