النفط يرتفع.. و«برنت» يلامس 65 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار، أمس، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 1.43 دولار أو 2.26 % إلى 64.76 دولاراً للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 1.43 دولار أيضاً، أو ما يساوي 2.38 %، إلى 61.50 دولاراً عند التسوية.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الخميس، توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي، وحذرت من أن الرسوم الجمركية قد تثقل كاهل أسعار النفط. كما خفضت توقعاتها للطلب الأمريكي والعالمي على النفط هذا العام والعام المقبل.

كما خفضت توقعاتها للطلب الأمريكي والعالمي على النفط هذا العام والعام المقبل.

وتوقع استطلاع أجرته وكالة رويترز أن ينخفض ​​نمو اقتصاد الصين عام 2025 مقارنة بالعام الماضي، حيث تزيد الرسوم الجمركية الأمريكية الضغوط على أكبر مستورد للنفط في العالم.

وقالت مديرة مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة لرويترز إن الرسوم الجمركية الشاملة في عهد ترامب والتدابير المضادة قد يكون لها تأثير كارثي على الدول النامية وتلحق بها ضرراً أسوأ حتى من خفض المساعدات الخارجية.