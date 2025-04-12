الذهب يتوهج قرب 3250 دولاراً وسط مخاوف الركود

ارتفعت أسعار الذهب 2.2% لتلامس 3250 دولاراً، أمس، بدعم من ضعف الدولار ومخاوف الركود العالمي.

وحقق المعدن الأصفر ثالث مستوى قياسي خلال أبريل مع تراجع الدولار. وعند تسوية التداولات، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنحو 2.1% أو 67.1 دولار عند 3244.6 دولار للأوقية، وهو مستوى قياسي، ليحقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية 6.9%.

وهبط مؤشر الدولار أمام سلة عملات 0.7% عند 100.17 نقطة متجهاً لتسجيل خسائر أسبوعية 2%. وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 31.46 دولاراً وارتفع البلاتين 0.3 إلى 940.45 دولاراً وقفز البلاديوم 2.05% مسجلاً 927.29 دولاراً.