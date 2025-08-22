تداول حذر في العملات قبل خطاب رئيس المركزي الأمريكي





استقر الدولار اليوم الجمعة ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية مع ترقب المستثمرين بفارغ الصبر خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الذي قد يحدد مسار أسعار الفائدة الأمريكية على المدى القريب.

وجاء تقرير الوظائف لشهر يوليو ضعيفا على غير المتوقع، كما جرى تعديل بيانات التوظيف في مايو ويونيو لتنخفض بشكل كبير، وعزز كل هذا الآمال في خفض وشيك لتكاليف الاقتراض.

ويتوقع المتداولون خفضا كبيرا في أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأمريكي في سبتمبر .

لكن تعليقات حذرة من صناع سياسات آخرين وبيانات اقتصادية تنذر بمخاطر التضخم أدت إلى تراجع تلك التوقعات. ومع ذلك، تظهر أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي أن المتعاملين ما زالوا يتوقعون بنسبة 75 بالمئة خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في الشهر المقبل، مقارنة مع 92 بالمئة قبل أسبوع.

وبدا مسؤولو مجلس الاحتياطي غير متحمسين أمس الخميس تجاه فكرة خفض سعر الفائدة الشهر المقبل.

وقد يهدد ذلك الدولار بعد ارتفاع ثابت لكن ليس مدهشا في الأسبوع الماضي. وبلغ اليورو في أحدث التعاملات 1.1613 دولار، منخفضا 0.8 بالمئة خلال الأسبوع.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3416 دولارا، متراجعا واحدا بالمئة تقريبا خلال الأسبوع.

ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات منافسة، إلى 98.61 في طريقه لتحقيق مكاسب 0.7 بالمئة خلال الأسبوع، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين.

وبلغ الين 148.45 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة بعد أن تباطأ التضخم الأساسي في اليابان للشهر الثاني على التوالي في يوليو تموز، لكنه ظل فوق هدف بنك اليابان المركزي عند اثنين بالمئة مما أبقى على التوقعات برفع سعر الفائدة في الشهر المقبل.

ويتجه الين لتكبد خسائر أسبوعية تزيد على 0.8 بالمئة، في أكبر انخفاض له في أسبوع منذ منتصف يوليو تموز.

لم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي ليستقر عند 0.6425 دولار أمريكي، وهو في الطريق لخسارة أسبوعية 1.2 بالمئة.

وهبط الدولار النيوزيلندي قليلا إلى 0.58145 دولار في طريقه لتكبد خسارة أسبوعية 1.8 بالمئة، في أكبر هبوط له منذ أكثر من أربعة أشهر.