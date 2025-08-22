الذهب يستقر مع ترقب خطاب لرئيس المركزي الأمريكي

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب اليوم الجمعة إذ أحجم المتعاملون عن المخاطرة قبل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول في ندوة جاكسون هول السنوية التي قد تقدم مؤشرات جديدة حول مسار السياسة النقدية.

بحلول الساعة 0042 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3337.12 دولاراً للأوقية (الأونصة). ولم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر تغيرا يذكر عند 3380.30 دولاراً.

وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوع متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

بدا مسؤولو مجلس الاحتياطي أمس الخميس غير متحمسين لفكرة خفض سعر الفائدة الشهر المقبل فيما يترقب المستثمرون خطاب باول الذي سيلقيه اليوم الجمعة في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.

وتنتظر السوق لمعرفة ما إذا كان خطابه سيقدم أي مؤشرات حول نية البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 16-17 سبتمبر .

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع أسواق العقود الآجلة بنسبة 75 بالمئة خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية الشهر المقبل.

وارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي بأكبر معدل في ثلاثة أشهر تقريبا، في حين بلغت طلبات إعانة البطالة في الأسبوع السابق أعلى مستوى لها في ما يقرب من أربع سنوات، مما يشير إلى استمرار ضعف سوق العمل في أغسطس .

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 38.08 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1347.50 دولارا واستقر البلاديوم عند 1111.07 دولارا.