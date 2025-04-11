ارتفاع أسعار القمح في الاتحاد الأوروبي بفعل قوة اليورو

ارتفعت أسعار القمح في بورصة يورونكست اليوم "الجمعة"، إذ ساعدت زيادة الطلب وصعود بورصة شيكاجو في الحد من الخسائر الناجمة عن ارتفاع اليورو.

وصعدت عقود القمح لشهر مايو 0.6 بالمئة إلى 217.75 يورو (246.65 دولار) للطن. وانخفض العقد في وقت سابق إلى 215 يورو ليسجل أدنى مستوى في عام كان قد سجله أيضا في 28 مارس.

وعلى مدى الأسبوع، انخفض العقد بنحو اثنين بالمئة بعد تراجعه عن أعلى مستوى في أسبوعين عند 226.25 يورو يوم الثلاثاء.

وفي ظل الاضطرابات المستمرة في الأسواق المالية والتي أججها إعلان الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية، ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات مقابل الدولار.

وساعد انخفاض الدولار في دفع قمح شيكاجو إلى الارتفاع على الرغم من أن قوة اليورو ظلت عبئا على آفاق التصدير الأوروبية.

وقال متعامل ألماني "يضر الارتفاع القوي للغاية في قيمة اليورو اليوم بقدرة دول غرب الاتحاد الأوروبي على المنافسة في مجال التصدير".

وأضاف "استعاد البحر الأسود الآن زمام المبادرة في الأسعار، ولا سيما رومانيا، بالنسبة للمشترين الذين لا يريدون مخاطر الحرب الإضافية المرتبطة بالإمدادات الأوكرانية".

أما في السوق المصرية الحيوية، قال المتعامل إن سعر القمح الروماني بنسبة بروتين 11.5 بالمئة بلغ اليوم ما بين 258 و259 دولارا للطن شاملة التكلفة والشحن، أي أقل بنحو ثلاثة دولارات من سعر القمح الفرنسي، وذلك بالتوقف على مستويات أسعار يورونكست واليورو. لكن سعر القمح الأوكراني جاء أقل عند ما بين 256 و257 دولارا تقريبا للطن شاملة التكلفة والشحن إلى مصر.

وشهدت هولندا وشمال ألمانيا أسعارا رخيصة لعلف القمح الأوكراني الجديد لعام 2025، إذ بلغ سعره ما بين 206 و212 يورو للطن شاملة التوصيل.

وبعد شائعات في الآونة الأخيرة عن مبيعات القمح الفرنسي إلى مصر، تجددت المخاوف من أن تواجه فرنسا صعوبة في تصريف مخزونات كبيرة بعد موسم تصدير بطيء.