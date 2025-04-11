الصين ترد .. مخاطر الحرب التجارية تهدد سلاسل الإمداد العالمية

زادت الصين الرسوم الجمركية على الواردات من الولايات المتحدة اليوم "الجمعة" إلى 125 % ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم المفروضة على السلع الصينية مما زاد مخاطر الحرب التجارية التي تهدد بقلب سلاسل الإمداد العالمية رأسا على عقب.

وفاقم الرد الصيني من الاضطرابات الاقتصادية التي تسببت فيها رسوم ترامب حول العالم، إذ منيت الأسواق بالمزيد من الخسائر بينما لا يزال زعماء عالميون في حيرة من أمرهم بشأن كيفية التعامل مع أكبر عراقيل تواجه نظام التجارة العالمي منذ عقود.

الأسواق الأمريكية على تراجع

وقال آدم هيتس رئيس الأصول المتعددة في جانوس هندرسون "خطر الركود أكبر بكثير الآن مما كان عليه قبل أسبوعين فحسب".

وتمسكت الإدارة الأمريكية بموقفها اليوم الجمعة وأشارت لمناقشات تجريها مع عدد من الدول بشأن اتفاقات تجارية جديدة تقول إنها تبرر نهجها السياسي.

وكتب ترامب على وسائل للتواصل الاجتماعي "الجمعة" "نحن في وضع جيد جداً بفضل سياسة الرسوم الجمركية. أمر مثير للاهتمام والحماسة للغاية لأمريكا وللعالم!!! الأمر يتحرك سريعا".

ويقول محللون إن الزيادات المتبادلة تجعل عودة التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم مستحيلة. وتجاوزت قيمة التجارة بين البلدين 650 مليار دولار في 2024.

وهبطت الأسهم العالمية وتراجع الدولار وعادت موجة بيع للسندات الحكومية الأمريكية لوتيرتها السريعة "الجمعة" مما أثار مجددا مخاوف من هشاشة أكبر سوق سندات في العالم. كما صعد الذهب، الملاذ الآمن للمستثمرين في أوقات الأزمات، إلى مستوى قياسي.

حرب تجارية

على الرغم من أن ترامب أعلن تعليق الرسوم التي فرضها على عشرات الدول لمدة 90 يوما، زاد من تلك المفروضة على الواردات من الصين بما رفعها عمليا إلى 145 %.

وردت الصين برسوم جمركية "الجمعة" وقالت وزارة المالية إن الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب "استقواء أحادي الجانب تماما".

وأشارت بكين إلى أن تلك هي المرة الأخيرة التي تضاهي فيها الرسوم الأمريكية إذا رفع ترامب الرسوم أكثر، لكنها تركت الباب مفتوحا للجوء إلى أشكال أخرى من الرد.

وقالت وزارة المالية "حتى إن استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم أعلى فلن يكون لها أي أهمية اقتصادية وسيذكرها تاريخ الاقتصاد العالمي على أنها مزحة".

وقال متحدث باسم سفارة الصين في الولايات المتحدة على موقع للتواصل الاجتماعي "إذا أرادت الولايات المتحدة حقا إجراء محادثات فعليها أن توقف سلوكها المتقلب والمدمر".

وتابع قائلا "لن تركع الصين أبدا للضغوط القصوى من الولايات المتحدة من أجل مصلحة الشعب الصيني وشعوب العالم ومن أجل الإنصاف والعدالة في النظام العالمي".

ووصف محللون من يو.بي.إس في مذكرة إعلان الصين أنها لن ترد على أي زيادات في الرسوم الجمركية بأنه "اعتراف بأن التجارة بين الدولتين انقطعت تماما".

وقال جايمسون جرير ممثل التجارة الأمريكي إن أحدث إجراءات مضادة اتخذتها الصين لم تفاجئه لكنه قال إنها "مؤسفة بالطبع".

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "الخميس" إنه يعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تبرم اتفاقا مع الصين مشيراً إلى أنه يحترم نظيره الصيني شي جين بينغ.

وفي أول تعليقات علنية لشي على رسوم ترامب الجمركية، قال لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث خلال اجتماع في بكين إن الصين والاتحاد الأوروبي عليهما أن "يواجها معا أفعال الاستقواء أحادية الجانب"، في انتقاد واضح لسياسات ترامب.

ووقعت الصين اتفاقين زراعيين مع إسبانيا في وقت تسعى فيه لإصلاح علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي الذي يشكل آخر سوق كبيرة مفتوحة لمنتجاتها.

محادثات

هونت إدارة ترامب من شأن الاضطرابات التي عادت للأسواق وقالت إن إبرام اتفاقات مع الدول سيأتي بالاستقرار والثقة للأسواق.

وقال جرير إنه سيتحدث إلى نظيريه من إسرائيل وتايوان "الجمعة" بشأن الرسوم الجمركية بعد عقد مناقشات مطولة مع فيتنام في وقت سابق.

وأضاف في مقابلة مع فوكس نيوز أن لديه جدول مناقشات مزدحما ومحجوزاً بالكامل.

وتابع قائلا "هناك تبادل لأفكار تطرحها دول عما بمقدورها أن تفعله لتكون تجارتها على أساس تبادلي أكثر معنا.. ننظر في تلك الأفكار ونعطيهم أيضا بعض الأفكار".

وقال مسؤول تجارة هندي إن بلاده توصلت مع الولايات المتحدة إلى بنود مرجعية لمحادثات تتعلق بأول جزء من اتفاق تجارة ثنائي.

وشكل رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا فريق عمل تجاريا يأمل أن يزور واشنطن خلال أيام.

وذكرت "رويترز" حصريا أن فيتنام، وهي مركز تصنيع في جنوب شرق آسيا، مستعدة للتضييق على السلع الصينية التي تشحن للولايات المتحدة عبر أراضيها على أمل تجنب الرسوم الجمركية.

توقف هش

لكن كل ذلك لم يقدم أسبابا تذكر لتهدئة المخاوف من تبعات الحرب التجارية الفوضوية ومنها ارتفاع حاد في التكلفة وتراجع الطلبيات الجديدة وتعطل سلاسل الإمداد.

وبالنسبة لشركات أوروبية بالذات، تقلل قوة اليورو تلقائيا من تنافسية تلك الشركات في السوق العالمية.

وواصل اليورو صعوده "الجمعة" ليبلغ أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات مقابل الدولار.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إكس إن قرار ترامب تعليق رسوم جمركية لم يتح المجال إلا "لتوقف هش.. هذا التعليق لمدة 90 يوما يعني 90 يوماً من الضبابية لجميع شركاتنا، على جانبي الأطلسي وما وراءه".

واستغرق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي "الجمعة" في التفكير بشأن كيفية استغلال هذا التوقف المؤقت للتوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن. وللمساعدة في تحقيق ذلك، قال الاتحاد الأوروبي أمس الخميس إنه سيوقف أول حزمة من الرسوم الجمركية المضادة.

ومن المقرر أن يلتقي مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن يوم الاثنين لإجراء محادثات.

وسيتجه التركيز إلى كيفية تأثير فوضى الرسوم الجمركية على طريقة تفكير صناع السياسات في خفض أسعار الفائدة عندما يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعا بعد أيام.

ومن المتوقع أيضا أن تبدأ الشركات في إصدار نتائج الأعمال الفصلية في الأيام القليلة المقبلة في ظل توقعات في الأسواق بأن تصدر الشركات تحذيرات من احتمالات عدم تحقيق الأرباح المستهدفة.







