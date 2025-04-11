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أعمال

تدهور شديد في معنويات المستهلكين الأمريكيين وزيادة توقعات التضخم

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رويترز

 تدهورت معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة بشدة في أبريل نيسان، وارتفعت توقعات التضخم في 12 شهرا إلى أعلى مستوى منذ عام 1981 وسط حالة من عدم الارتياح تجاه التوترات التجارية المتصاعدة.

وقالت مركز جامعة ميشيجان لاستطلاعات رأي المستهلكين اليوم الجمعة إن مؤشر الجامعة لمعنويات المستهلكين انخفض إلى 50.8 هذا الشهر من قراءة نهائية بلغت 57.0 في مارس .

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا انخفاض المؤشر إلى 54.5.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات رأي المستهلكين "كان هذا الانخفاض شائعا ومنتشرا في مختلف الفئات العمرية والدخل والتعليم والمنطقة الجغرافية والانتماء السياسي".

وأضافت "تحدث المستهلكون عن علامات تحذيرية متعددة تزيد من خطر الركود مثل توقعات أوضاع النشاط الاقتصادي والأموال الشخصية والدخل والتضخم وأسواق العمل التي استمر جميعها في التدهور هذا الشهر".

 