رئيس مجموعة اليورو: الاتحاد الأوروبي سوف يستفيد من فترة تعليق الرسوم الأمريكية

صرح رئيس مجموعة اليورو باسكال دونوهو، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي سوف يستفيد من فترة تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية لمدة تسعين يوما للتوصل إلى حل بديل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي تصريحات أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء، وصف دونوهو، الذي يرأس اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو، فترة تعليق الرسوم بأنها "نافذة فرصة".

وقال دونوهو إن بروكسل "سوف تبحث بشأن ما إذا كان يمكننا إيجاد بديل من خلال التفاوض عن طريق يقودنا جميعا إلى عالم فيه معدلات نمو أقل وتضخم أعلى وكثير من المخاطر التي تهدد التقدم الذي أحرزناه في السنوات الأخيرة".

ومن جانبه، صرح وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي للصحفيين قائلا: "اعتقد أن افضل استجابة هي التركيز على الاقتصاد الأوروبي نفسه، وعلى إعادة التنافسية إلى أوروبا".

وأضاف: "اعتقد أننا بحاجة إلى إجابة أوروبية حقيقية، ولا أود أن أرى سباقا إلى القاع فيما يتعلق بدعم الصناعات".

وذكر دناهيو أنه مازال "واثقا للغاية من أن الأسس الاقتصادية للاتحاد الأوروبي مرنة وقوية".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.