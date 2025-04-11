الذهب يحلق إلى أعلى مستوى تاريخي مدفوعًا بمخاوف الركود وتوترات الرسوم الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الجمعة، بدعم من تصاعد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي، مع تزايد التوترات بشأن الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 00:39 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% ليصل إلى 3205.53 دولار للأوقية. وسجّل المعدن الأصفر ذروته التاريخية عند 3217.43 دولار في وقت سابق من الجلسة، محققًا مكاسب أسبوعية تجاوزت 5%.

كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 1.5% لتصل إلى 3226.50 دولار للأوقية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء تعليق رسوم جمركية كبيرة كانت مفروضة على عشرات الدول، في حين رفع الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من الصين من 104% إلى 125%.

وأظهرت بيانات صادرة أمس الخميس تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر مارس بشكل مفاجئ، إلا أن مخاطر التضخم لا تزال تميل إلى الارتفاع، عقب قرار ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الصين.

وفي أعقاب البيانات الاقتصادية، راهن متعاملون على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يستأنف خفض أسعار الفائدة في يونيو، مع احتمالات بخفض الفائدة الرئيسية بمقدار نقطة مئوية كاملة بحلول نهاية العام.

وزاد الذهب، الذي يُعد ملاذًا آمنًا خلال فترات الاضطرابات السياسية والاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، بأكثر من 21% منذ بداية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 31.28 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1% ليصل إلى 938.35 دولار، فيما زاد البلاديوم بنسبة 0.8% مسجلًا 915.75 دولار.