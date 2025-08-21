بوتسوانا توقع صفقة استثمارية بقيمة 12 مليار دولار

أعلن رئيس بوتسوانا دوما بوكو اليوم الخميس عن اتفاق مع شركة المنصور القابضة القطرية يهدف إلى معالجة تحديات وطنية ملحة، تلتزم الشركة الخليجية بموجبه باستثمارات بقيمة 12 مليار دولار في قطاعات اقتصادية مختلفة.

وقال بوكو في منشور على فيسبوك إن الاتفاق الذي تم توقيعه بالشراكة مع شركة بوتسوانا للتنمية المملوكة للدولة سيركز على قطاعات رئيسية تشمل البنية التحتية والطاقة والتعدين وصقل الألماس والزراعة والسياحة والأمن السيبراني والدفاع.

ولطالما اعتبرت بوتسوانا إحدى قصص النجاح الاقتصادي في أفريقيا.

ولكنها تعرضت لاختبار مع تراجع سوق الألماس مما تسبب في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ثلاثة بالمئة العام الماضي وقد يؤدي إلى انكماش آخر هذا العام.

وفي هذا الصدد، قال بوكو "ستكون هذه الخطوة التاريخية كافية لمعالجة التحديات الملحة التي تواجه البلاد". ووصل وفد قطري إلى بوتسوانا أمس الأربعاء في مهمة استثمارية لاستكشاف الفرص الاستراتيجية وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وتسعى الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، والتي تشتهر بثروتها من الألماس، إلى تنويع اقتصادها من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.