بولارد يؤيد خفض الفائدة الأمريكية بمقدار 100 نقطة أساس

دعا جيمس بولارد، الرئيس السابق لبنك الاحتياط الاتحادي في سانت لويس، والمرشح لمنصب رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة مئوية واحدة خلال العام الحالي، مع إمكانية القيام بالمزيد التخفيضات في عام 2026.

وقال بولارد في تصريحات لقناة فوكس بيزنس التلفزيونية اليوم "الخميس": "أسعار الفائدة مرتفعة بعض الشيء حاليًا، وأعتقد أنه يمكننا خفضها بنحو 100 نقطة أساس بحلول عام 2026 - أعتقد أن ذلك سيبدأ بخفض سعر الفائدة هنا في اجتماع سبتمبر، وربما يتبعه في وقت لاحق من هذا العام".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بولارد، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة بيردو حاليًا قوله إنه على اتصال بوزير الخزانة سكوت بيسنت بشأن ترشحه لرئاسة مجلس الاحتياط الاتحاد، ويهدف إلى ترتيب مقابلة معه، "على الأرجح" بعد عيد العمال في الولايات المتحدة، الذي يصادف الأول من سبتمبر.

وبالنسبة لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في العام المقبل، قال بولارد إن ذلك سيعتمد على طبيعة البيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى ضرورة حماية وضع الدولار كعملة احتياطي دولية.





