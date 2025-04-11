«أمازون» تلغي طلبات توريد من الصين

أقدمت شركة «أمازون دوت كوم» على إلغاء طلبات شراء خاصة بمنتجات مصنوعة في الصين ودول آسيوية أخرى، بحسب وثيقة اطلعت عليها «بلومبرغ» ومصادر مطلعة على المسألة. وهذه خطوة تشير إلى أن الشركة تسعى لتقليص تعرضها لتأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تتضمن الطلبات الملغاة كراسي الشاطئ ودراجات بخارية ومكيفات الهواء وسلعاً أخرى تم طلبها من عدد من موردي «أمازون»، حيث تم تعليقها عقب إعلان ترامب في 2 أبريل عزمه فرض رسوم جمركية على أكثر من 180 دولة ومنطقة، من بينها الصين وفيتنام وتايلاند. وقد أثار توقيت هذه الإلغاءات، التي لم يسبقها أي إنذار، شكوك البائعين بأنها جاءت كرد فعل مباشر لتلك الرسوم.

وكانت الشركة اعتبرت النزاعات التجارية الدولية من بين المخاطر المحتملة التي تهدد أعمالها، وذلك في تقريرها السنوي الصادر في فبراير. وأشارت إلى أن «الموردين المقيمين في الصين يوفرون أجزاء كبيرة من مكوناتنا ومنتجاتنا النهائية».

ولا يزال نطاق هذه الإلغاءات غير واضح حتى الآن، كما لم يُحدد عدد أنواع السلع المتأثرة بها.

وتلقى أحد البائعين، الذي يورد كراسي شاطئ مصنوعة في الصين إلى «أمازون» منذ أكثر من عقد، بريداً إلكترونياً من الشركة الأسبوع الماضي يفيد بأنها ألغت بعض أوامر الشراء التي أصدرتها «عن طريق الخطأ»، وطلبت منه عدم شحن البضائع. ولم يتطرق البريد الإلكتروني، الذي اطلعت عليه «بلومبرغ»، إلى الرسوم الجمركية.

وأشار البائع إلى أن «أمازون» ألغت طلب بيع بالجملة قيمته 500 ألف دولار بعد تصنيع الكراسي بالفعل، ما اضطره لتحمل تكلفة المصنع والبحث عن مشترين آخرين. وأكد هذا البائع، أن هذه هي المرة الأولى التي تلغي فيها «أمازون» طلباً له بهذه الطريقة.

من جانبه، قال سكوت ميلر، مدير مبيعات سابق لدى «أمازون» والمستشار حالياً في مجال التجارة الإلكترونية، إن الشركة ألغت طلبات منتجات مصنوعة في الصين ودول آسيوية أخرى من عدة عملاء يتعامل معهم. ولفت إلى أن هذه الإلغاءات جاءت دون سابق إنذار، ما قد يدفع البائعين على إعادة التفاوض بشأن شروطهم مع شركة التجارة الإلكترونية.

وقال ميلر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بي دي بلس» ومقرها في مينيابوليس، إن «أمازون تتحكم في كل شيء. والخيار الوحيد المتاح أمام البائعين هو بيع هذا المخزون في دول أخرى بهوامش ربح أقل، أو محاولة التعاون مع تجار تجزئة آخرين».

أوضح بائع كراسي الشاطئ وميلر أن «أمازون» ألغت ما يُعرف بـ«طلبات الاستيراد المباشر»، وهي آلية تعتمد فيها الشركة على شراء منتجات بالجملة من بلد التصنيع ثم شحنها إلى مستودعاتها داخل الولايات المتحدة. وفي إطار هذه العملية، تكون «أمازون» هي المستورد الرسمي، وبالتالي تتحمل الرسوم الجمركية عند دخول البضائع إلى الموانئ الأمريكية.