النفط يواصل المكاسب وسط مؤشرات على قوة الطلب

ارتفعت أسعار النفط، أمس، بدعم من مؤشرات على قوة الطلب في الولايات المتحدة، وحالة ضبابية تكتنف جهود إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وخلال التداولات، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتاً، بما يعادل 0.7 %، إلى 67.30 دولاراً للبرميل، لتحوم قرب أعلى مستوى في أسبوعين. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتاً، أو 0.8 %، إلى 63.21 دولاراً للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان بما زاد على 1 % في الجلسة السابقة.

وذكرت روسيا، أول من أمس، أن محاولات حل القضايا الأمنية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا دون مشاركة موسكو «لن تقود لشيء». وقال المحلل المستقل جوراف شارما «إذا أسفرت جهود البيت الأبيض عن وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا.

وعادت روسيا تدريجياً إلى الساحة الدولية، فإن ذلك سيؤثر بالسلب في سوق النفط الخام. ولكن في الوقت الراهن، يبقى الحد الأدنى لسعر برنت، والذي ينبغي مراقبته عند 65 دولاراً للبرميل».

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 % على السلع الهندية، اعتباراً من 27 أغسطس، بسبب مشترياتها من النفط الخام الروسي، الذي يشكل نحو 35 % من إجمالي واردات الهند النفطية.وقال مسؤولون في السفارة الروسية في نيودلهي، إن موسكو تتوقع استمرار توريد النفط إلى الهند.