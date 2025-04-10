"برادا" للسلع الفاخرة تستحود على منافستها "فيرساتشي"

استحوذت شركة السلع الفاخرة الإيطالية "برادا" على منافستها "فيرساتشي" في صفقة ستدمج بين اثنين من أكبر الأسماء في عالم السلع الفاخرة.

وأعلنت "برادا جروب" عن هذه الخطوة، اليوم الخميس، في مدينة ميلانو الإيطالية.

وتمتلك برادا علامات تجارية فاخرة أخرى مثل ميو ميو وتشيريز.

وخلال السنوات الأخيرة أصبحت فيرساتشي التي تحمل اسم مؤسسها جياني فيرساتشي تحت مظلة شركة كابري هولدنجز الأمريكية.

وبلغ سعر صفقة استحواذ برادا على فيرساتشي 1.25 مليار يورو (1.4 مليار دولار).

وانتشرت خلال الشهور الماضية تكهنات حول عملية الاستحواذ.

ووفقاً لصحيفة "كورييري ديلا سيرا"، كانت هناك عدة عقبات لا بد من تجاوزها قبل أن تتمكن الشركتان الإيطاليتان من التعاون.

كما أفادت التقارير بأن الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دولٍ أخرى - بما فيها إيطاليا - كانت أيضاً مصدر قلق.

في الوقت نفسه جاء سعر الصفقة الآن أقل من السعر الذي تم عرضه في البداية وكان 1.5 مليار يورو.

وتأسست برادا عام 1913، في حين تأسست فيرساتشي عام 1978.





