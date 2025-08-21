نمو نشاط التصنيع في أمريكا بأسرع وتيرة منذ 2022

سجل نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة أسرع معدل نمو له منذ أكثر من ثلاث سنوات بفضل الطلب القوي، وهو يغذي أيضا الضغوط التضخمية المستدامة.

وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس الحالي بمقدار 3.5 نقطة إلى 53.3 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع ساهم في رفع المؤشر المجمع لمديري المشتريات في الولايات المتحدة والذي يشمل أيضا مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى له منذ بداية العام الحالي.

وصرح كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، في بيان: "تشير الشركات في قطاعي التصنيع والخدمات إلى تحسن في الطلب، لكنها تكافح لمواكبة نمو المبيعات".

وارتفعت مؤشرات إنتاج المصانع والطلبيات المتراكمة إلى أعلى مستوى لهما منذ منتصف عام 2022. كما ارتفع مؤشر الطلبات إلى أعلى قراءة له منذ فبراير2024. ونتيجةً لذلك، كثّف المصنعون عمليات التوظيف. وكان نمو التوظيف هو الأقوى منذ مارس 2022، وفقا للمسح.

تشير أرقام مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع الصادرة اليوم إلى مرونة الطلب والتفاؤل بشأن الاقتصاد الأمريكي في بداية النصف الثاني من العام. في الوقت نفسه، أدى رفع الرسوم الجمركية على الواردات إلى ارتفاع المؤشر المجمع لأسعار المبيعات، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.

وأشار التقرير إلى أن المستهلكين يتحملون العبء الأكبر، حيث ارتفع مؤشر أسعار للأسعار التي يفرضها مقدمو الخدمات إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.





