الدولار يتماسك في انتظار نتائج «جاكسون هول»

حافظ الدولار على أدائه المستقر نسبياً أمام العملات الرئيسية، أمس، مع تخوف المستثمرين حيال استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي، بعد انتقادات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل تصريحات رئيس المجلس، جيروم باول، في وقت لاحق من هذا الأسبوع في «جاكسون هول»، والتي قد تؤثر في التوقعات بشأن أسعار الفائدة.

وحافظ الين الياباني على المكاسب التي حققها في الجلسات السابقة، ولم يشهد تغيراً يذكر، ليستقر عند 147.41 مقابل الدولار، في حين سجل اليورو 1.1642 دولار، وبلغ الجنيه الإسترليني في أحدث التداولات 1.34535 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، عند 98.301.بالنسبة للعملات أخرى، تكبد الدولار النيوزيلندي خسائر حادة خلال الليل، ليصل إلى 0.58205 دولار، بعد أن انخفض 1.2 في المئة، إلى أدنى مستوى له منذ أبريل.

وخفض البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة، الأربعاء، كما كان متوقعاً، وترك الاحتمالات قائمة لمزيد من التيسير النقدي، إذا لزم الأمر.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.13 %، إلى 0.64245 دولار، ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوعين.

وتترقب الأسواق خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الجمعة خلال الندوة من أجل الحصول على دلائل بشأن مسار الفائدة، وسط توقعات الأسواق بخفضها بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك الشهر المقبل.

