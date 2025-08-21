برلين تدرس تمديد الوصاية على أصول "روسنفت" فى ألمانيا

قال مصدران مطلعان إن برلين تدرس تمديد وصايتها على أصول روسنفت في ألمانيا للمرة السادسة، في الوقت الذي تتعثر فيه جهود بيع الشركة.

ويزيد تجديد الوصاية المتكرر الضغوط على برلين للتوصل إلى هيكل قانوني أفضل لأنشطة روسنفت في ألمانيا.

ويوضح هذا الوضع التحديات التي تواجهها ألمانيا في التعامل مع الأصول الروسية في البلاد في الوقت الذي تتسارع فيه جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ووُضعت أصول روسنفت بألمانيا، والتي تشمل حصصا في مصافي شويدت وميرو وبايرنويل، تحت وصاية الحكومة في سبتمبر أيلول 2022 في أعقاب أزمة الطاقة في أوروبا وما نتج عنها من انهيار العلاقات في قطاع الطاقة بين برلين وموسكو.

تمتلك وحدتا "روسنفت" حصصاً في ثلاث مصافٍ ألمانية، من بينها "بي سي كيه ريفاينيري" (PCK Raffinerie) في شفيت، بالقرب من برلين، والتي انقطعت عنها إمدادات الخام الروسي قبل عامين، ولم تعمل بكامل طاقتها منذ ذلك الحين. ويعني تأخر الصفقة استمرار حالة عدم اليقين بشأن ملكية هذه الأصول النفطي

ونأت برلين بنفسها حتى الآن عن تأميم أنشطة روسنفت، واختارت بدلا من ذلك الحفاظ على السيطرة الفعلية عليها من خلال الوصاية التي لا تزال تترك الملكية القانونية لروسيا.