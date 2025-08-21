Al Bayan
الموانئ التركية تضيف قيودا جديدة على السفن المرتبطة بإسرائيل

رويترز

قال مصدران في قطاع الشحن إن سلطات الموانئ التركية بدأت تطلب بشكل غير رسمي من وكلاء الشحن تقديم خطابات تفيد بأن السفن غير مرتبطة بإسرائيل ولا تحمل شحنات عسكرية أو خطرة متجهة إلى هناك.

وتتخذ تركيا بذلك إجراء جديدا ضد إسرائيل بعد أن قطعت العلاقات التجارية معها العام الماضي بسبب استمرار حربها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وكان حجم التجارة بين تركيا وإسرائيل يقدر بسبعة مليارات دولار.

وقال المصدران إن مكتب رئيس الميناء أصدر تعليمات شفهية لوكلاء الموانئ بتقديم تأكيدات مكتوبة، وأضافا أن السلطات لم تصدر تعميما رسميا بشأن هذه المسألة.

وقال أحد المصدرين إن التعليمات تنطبق على الموانئ في أنحاء تركيا.

وقال المصدر الثاني إنه وفقا لمعلومات صادرة عن هيئة موانئ منطقة قوجه ايلي بشمال غرب تركيا لن يسمح للسفن القادمة مباشرة من إسرائيل أو المغادرة إلى موانئ في إسرائيل بالرسو في الموانئ التركية.

وأضاف المصدر نفسه أنه ستمنع أيضا السفن التي ترفع العلم التركي من الرسو في موانئ إسرائيلية.