الموانئ التركية تضيف قيودا جديدة على السفن المرتبطة بإسرائيل

قال مصدران في قطاع الشحن إن سلطات الموانئ التركية بدأت تطلب بشكل غير رسمي من وكلاء الشحن تقديم خطابات تفيد بأن السفن غير مرتبطة بإسرائيل ولا تحمل شحنات عسكرية أو خطرة متجهة إلى هناك.

وتتخذ تركيا بذلك إجراء جديدا ضد إسرائيل بعد أن قطعت العلاقات التجارية معها العام الماضي بسبب استمرار حربها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وكان حجم التجارة بين تركيا وإسرائيل يقدر بسبعة مليارات دولار.

وقال المصدران إن مكتب رئيس الميناء أصدر تعليمات شفهية لوكلاء الموانئ بتقديم تأكيدات مكتوبة، وأضافا أن السلطات لم تصدر تعميما رسميا بشأن هذه المسألة.

وقال أحد المصدرين إن التعليمات تنطبق على الموانئ في أنحاء تركيا.

وقال المصدر الثاني إنه وفقا لمعلومات صادرة عن هيئة موانئ منطقة قوجه ايلي بشمال غرب تركيا لن يسمح للسفن القادمة مباشرة من إسرائيل أو المغادرة إلى موانئ في إسرائيل بالرسو في الموانئ التركية.

وأضاف المصدر نفسه أنه ستمنع أيضا السفن التي ترفع العلم التركي من الرسو في موانئ إسرائيلية.