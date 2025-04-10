النفط يتقلّب وسط الحرب التجارية

تحولت أسعار النفط أمس، للصعود القوي في جلسة متقلبة لتطوي مسلسل من التراجع استمر 5 جلسات.

وخلال التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.60 دولار أي 4.52 %، إلى 65.62 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 2.79 دولار، أي 5.05 %، إلى 57.54 دولاراً وذلك بعد أن كان الخامين قد هبطا بنحو 4 % خلال الجلسة.

وانخفضت أسعار الخامين على مدى 5 جلسات منذ أن أعلن ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة.

ومما زاد من الضغط على الأسعار في بداية جلسة التداول قرار «أوبك+» الأسبوع الماضي، زيادة الإنتاج في مايو بمقدار 411 ألف برميل يومياً، وهي خطوة يرجح المحللون أنها ستدفع نحو وجود فائض في السوق.

ويتوقع جولدمان ساكس تراجع سعري برنت والخام الأمريكي إلى 62 و58 دولاراً بحلول ديسمبر 2025 وإلى 55 و51 دولاراً بحلول ديسمبر 2026.