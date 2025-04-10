الذهب يرتفع 3.35 % إلى 3087 دولاراً

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 3.35 % أمس مع تراجع الدولار، إذ لجأ معظم المتعاملين إلى الذهب كملاذٍ آمن وسط تقلبات الأسواق.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 3.35 % إلى أكثر من 3087 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3.2 % إلى 3059.60 دولاراً، وهبط الدولار، ما جعل الذهب المسعر به أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد «تحول الدولار نحو الهبوط بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية مهد الطريق بشكل فعال أمام الذهب لاستعادة مستوى 3000 دولار».

ووصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 3167.57 دولاراً للأوقية في الثالث من أبريل.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 % لتسجل 30.23 دولاراً واستقر البلاتين عند 921.62 دولاراً، فيما صعد البلاديوم 0.9 % إلى 914.73 دولاراً.