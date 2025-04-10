وارن بافيت الرابح الأكبر وسط طوفان الرسوم الجمركية

وسط طوفان الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجرفت في طريقها مليارات الأثرياء، كان رئيس شركة «بيركشاير هاثاواي»، وارن بافيت، البالغ من العمر 94 عاماً، من بين القلائل الذين نمت ثرواتهم هذا العام، ففي الوقت الذي تراجعت فيه أسهم «أبل» بنسبة 23%، وتم محو أكثر من 770 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة، وانخفضت ثروة إيلون ماسك دون 300 مليار دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر 2024، كان هو الرابح الأكبر.

11.5 ملياراً

فوفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، ارتفعت ثروة بافيت الصافية بمقدار 11.5 مليار دولار هذا العام، لتصل إلى 154 مليار دولار، هذا الارتفاع الكبير مكّنه من الصعود إلى المرتبة الرابعة كأغنى شخص في العالم.

وجاءت مكاسب بافيت، بعدما حرص على امتلاك السيولة عبر بيع أسهم في «أبل» و«بنك أوف أمريكا»، خلال الأشهر الستة الماضي، وفرض تساؤلات كبيرة على المستثمرين حينها.

ورغم تراجع أسهم شركة «بيركشاير هاثاواي» بنسبة 2% تقريباً في خلال أسبوع، إلا أن بافيت غرد خارج سرب الخسائر.

ابتعد بافيت عن الصفقات الكبرى، وخفّض حصته في شركة أبل، وقلص حصته في بنك أوف أمريكا، وهما شركتان انخفضت أسهمهما بنسب مضاعفة منذ إعلان ترامب.

تتسم محفظته بالتركيز على أسهم شركات قوية مثل كوكاكولا، التي يحتفظ بها منذ عقود، إضافة إلى استثماراته الأخيرة في الأصول اليابانية.

حافظ بافيت على قدر قياسي من السيولة المالية، وصل إلى 334 مليار دولار في نهاية عام 2024، الأمر الذي منحه مرونة لاقتناص الفرص الاستثمارية. ويتوقع بعض المستثمرين أن يبادر بافيت إلى شراء أسهم كبيرة في الفترة القادمة، في ظل انخفاضها بشكل كبير.