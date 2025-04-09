النفط يهبط لأدنى مستوى في 4 سنوات مع تصاعد الحرب التجارية



انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولار عند التسوية اليوم الثلاثاء لتبلغ أدنى مستوى في أربع سنوات بعد أن فاق تأثير مخاوف الركود، التي تفاقمت بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أثر تعافي أسواق الأسهم.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.39 دولار بما يعادل 2.16 بالمئة إلى 62.82 دولار للبرميل عند التسوية، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار أي 1.85 بالمئة إلى 59.58 دولار للبرميل.

وهبط خام برنت بأكثر من دولارين للبرميل خلال الجلسة.

وأمس الاثنين، هوى برنت 14 بالمئة والخام الأمريكي 15 بالمئة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل نيسان عن فرض "رسوم جمركية مضادة" على جميع الواردات.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية 104 بالمئة على الصين اعتبارا من الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة غدا الأربعاء، إذا لم ترفع بكين رسومها المضادة على السلع الأمريكية بحلول الموعد النهائي الذي حدده ترامب بأن يكون ظهر اليوم الثلاثاء.

وتعهدت الصين اليوم الثلاثاء بعدم الرضوخ لما وصفته بأنه "ابتزاز" أمريكي بعدما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية 50 % على السلع الصينية إذا لم تلغ بكين الرسوم الجمركية المضادة البالغة 34 بالمئة.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن البلاد "ستقاتل حتى النهاية"، مما زاد من المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

وقال أليكس هودز، مدير استراتيجية السوق لدى شركة ستون إكس للخدمات المالية، في مذكرة اليوم الثلاثاء "يُشير هذا السيناريو إلى ركود عالمي، إذ تظهر مخاوف من انخفاض الطلب على الطاقة".

وقال الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء إن الصين لم تشر إلى أنها تريد المضي قدما في المعاملة بالمثل في مجال التجارة.

وتوقع بنك جولدمان ساكس أن يبلغ سعر خام برنت 62 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 دولارا للبرميل بحلول ديسمبر كانون الأول 2025، قبل أن ينخفض إلى 55 دولارا و51 دولارا على الترتيب في 2026.

وقالت ناتاشا كانيفا، رئيسة قسم استراتيجية السلع الأولية العالمية في جي.بي مورجان إن الإدارة الأمريكية أوضحت تفضيلها الشديد لأن تنخفض أسعار الخام إلى 50 دولارا أو أقل، معتبرة هذا الهدف أولوية قصوى من بين أهدافها.

وأضافت "يشمل ذلك الاستعداد لتحمل فترة من الاضطراب في الصناعة مماثلة لتلك التي شهدها قطاع النفط الصخري أثناء حرب الأسعار بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وصناعة النفط الصخري في عام 2014، إذا أدى ذلك في نهاية المطاف إلى انخفاض تكلفة إنتاج النفط".

أعلن ترامب بشكل مفاجئ أمس الاثنين أن الولايات المتحدة وإيران على وشك بدء محادثات مباشرة بشأن برنامج طهران النووي، لكن وزير الخارجية الإيراني قال إن هذه المحادثات ستكون غير مباشرة.

وذكر كريس رايت وزير الطاقة الأمريكي اليوم أن لإيران أن عرضة لفرض عقوبات أشد عليها إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع ترامب بشأن برنامجها النووي.

وقال رايت في مقابلة مع قناة سي.إن.بي.سي "بالتأكيد، أتوقع عقوبات صارمة للغاية على إيران، وآمل أن تدفعها إلى التخلي عن برنامجها النووي".

وخلص استطلاع مبدئي لرويترز أمس إلى أنه من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي بنحو 1.6 مليون برميل، مما يشير إلى توقعات السوق بضعف الطلب.

ومن المقرر أن تصدر بيانات المخزون الأسبوعية من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، بينما تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء.