تعاون «هيوز» و«إيرباص» في الاتصالات بالأجواء

أعلنت شركة هيوز نتورك سيستمز الأمريكية، التابعة لشركة إيكوستار المتخصصة في تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية والاتصالات اللاسلكية وخدمات الإنترنت، أنها أبرمت صفقة مع شركة إيرباص إس إي الأوروبية لصناعة الطائرات.

وقالت هيوز إنها أكملت اتفاقية تصبح بمقتضاها مزوداً رسمياً لإدارة الخدمات داخل نظام الاتصالات على متن الطائرات، المعروف باسم الاتصال المرن عالي النطاق الترددي لشركات الطيران «إتش بي سي بلس». وكجزء من الصفقة، سيتم عرض حلول هيوز في الكتالوج الخاص بإيرباص، الأمر الذي سيوفر لشركة الطيران خيارات اتصال متقدمة ومرنة.

وقالت الشركة إنه من خلال الشراكة، ستنضم هيوز إلى نظام «إتش بي سي بلس»، الذي يقدم خدمة إدارة شاملة لنطاق «كيه إيه» من البداية للنهاية، حتى مع الاستمرار في دورها كمزود رئيس لمكونات الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية.

وأضافت شركة هيوز أن نظام «إتش بي سي بلس»، سيوفر لشركات الطيران نماذج أعمال مرنة وقابلة للتطوير، مع اتصالات موثوقة وعالية الأداء، ويتضمن خارطة طريق لتوسيع التغطية، ومن بين ذلك المسارات القطبية.

وقال رضا رسوليان النائب الأول للرئيس والمدير العام لوحدة أعمال الطيران في شركة هيوز، خلال معرض «تصميمات الطائرات إكسبو 2025»: «تمنح شراكتنا مع شركة إيرباص على نظام «إتش بي سي بلس»، شركات الطيران مزيداً من المرونة في إنشاء تجارب اتصالات صناعية رائدة على متن طائرات إيرباص».