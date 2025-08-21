نيوزيلندا تقلص سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس

قرر بنك الاحتياطي النيوزيلندي تقليص سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس، مشيراً إلى المزيد من التراجع، أمس.

وصوتت لجنة السياسات النقدية، برئاسة كريستيان هوكسبي على خفض سعر الصرف النقدي الرسمي إلى 3% من 3.25%.

وأضاف البنك: إن البيانات الإضافية بشأن سرعة التعافي الاقتصادي في نيوزيلندا ستؤثر على المسار المستقبلي لسعر الفائدة.

وأضاف البنك في بيان: «إذا واصلت ضغوط التضخم على المدى المتوسط في التراجع كما كان متوقعاً، سيكون هناك مجال لتقليص أكثر في سعر الصرف النقدي الرسمي».

ومن المتوقع أن يعود معدل التضخم الرئيسي إلى حوالي نقطة المنتصف المستهدفة التي تبلغ 2% بحلول منتصف عام 2026.