روسيا.. رسوم ترامب لن توقف بيع النفط للهند



قال مسؤولون بالسفارة الروسية في نيودلهي اليوم "الأربعاء" إن روسيا ستواصل تزويد الهند بالنفط رغم تحذيرات الولايات المتحدة، وأضافوا أن موسكو تأمل في عقد محادثات ثلاثية قريبا مع الهند والصين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية 25 % على الواردات الهندية إلى واشنطن اعتبارا من 27 أغسطس، لمعاقبة نيودلهي على شراء النفط الروسي، الذي يمثل 35 % من إجمالي الواردات الهندية، مقارنة بنسبة ضئيلة بلغت 0.2 % قبل اندلاع حرب أوكرانيا.

وقال رومان بابوشكين القائم بالأعمال في السفارة الروسية في الهند للصحفيين "أؤكد أنه بالرغم من الوضع السياسي الراهن، يمكننا توقع استمرار واردات النفط الهندية بالوتيرة ذاتها".

وتوقع بابوشكين أن تجد الهند وروسيا حلولا للتغلب على رسوم ترامب الجمركية الأخيرة بما يخدم "مصالحهما الوطنية".

وباءت المحادثات التجارية بين الهند والولايات المتحدة بالفشل بسبب فتح قطاعي المزارع ومنتجات الألبان الواسعين في الهند، بالإضافة إلى مشترياتها من النفط الروسي. ويبلغ إجمالي الرسوم الجمركية الأمريكية المعلنة على البضائع الهندية الداخلة إلى الولايات المتحدة 50 %.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في وقت سابق إن قرار الولايات المتحدة استهداف الهند بسبب المشتريات من روسيا "مؤسف للغاية".

وذكر يفجيني جريفا نائب الممثل التجاري الروسي اليوم "الأربعاء" أن شراء النفط من روسيا "مربح للغاية" بالنسبة للهند، التي لا تود تغيير مصدر التوريد.

وأضاف أن روسيا تمنح في المتوسط خصما يتراوح بين خمسة وسبعة بالمئة للمشترين من الهند، وأن لديها "آلية خاصة جدا" لمواصلة إمدادات النفط إلى نيودلهي.

وأوضح أن روسيا بدأت قبول الدفع بالروبية الهندية مقابل سلعها بعد حل مشكلات أدت إلى تجميد مليارات الدولارات في البنوك الهندية.





