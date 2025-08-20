اختراق بيانات 850 ألف حساب لعملاء «أورنج» في بلجيكا

قالت وحدة شركة «أورنج» الفرنسية في بلجيكا، إن قراصنة تمكّنوا من الوصول إلى بيانات 850 ألف حساب عميل، في ثالث هجوم إلكتروني كبير، يستهدف شركة الاتصالات الفرنسية هذا العام.

أوضحت الشركة أنها اكتشفت في نهاية يوليو، اختراقاً لأحد أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديها، ما أدى إلى كشف بيانات تشمل أسماء العملاء وأرقام الهواتف وتفاصيل شرائح الاتصال والتعريفات، وفقاً لبيان صدر يوم الأربعاء. وأكدت أن عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور أو البيانات المصرفية، لم تتعرض للاختراق.

يُعد هذا ثالث هجوم إلكتروني تكشف عنه «أورنج» هذا العام. ففي يوليو، شهدت بعض خدماتها في فرنسا اضطرابات، بعد هجوم سيبراني استهدف أحد أنظمة المعلومات لديها. كما تعرضت بيانات موظفي وحدتها في رومانيا لهجوم منفصل، في وقت سابق من العام.

وذكرت «أورنج» أنها أوقفت فوراً الوصول إلى النظام المتأثر عند اكتشاف الحادث، وأبلغت السلطات البلجيكية. وحذّرت الشركة العملاء من ضرورة توخّي الحذر من هجمات التصيّد الاحتيالي المحتملة، حيث يحاول المجرمون خداع الأفراد للكشف عن معلومات حساسة، بانتحال صفة جهات موثوقة. ولم تكشف الشركة كيف استغل القراصنة نظامها.

شركات الاتصالات تعد أهدافاً جذابة للقراصنة، نظراً لاحتفاظها بمعلومات مالية قيّمة عن العملاء، بالإضافة إلى بيانات حساسة من الحكومات والشركات. وقد باغت هجوم «إعصار الملح» (Salt Typhoon)، الذي شنّته مجموعة قرصنة مدعومة من الدولة الصينية، القطاع، بعدما مُكّنت من الوصول إلى شبكات الاتصالات والإنترنت في الولايات المتحدة لسنوات. كما أثّر الهجوم في شبكات في جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية.

وقالت «أورنج» إن العملاء المتضررين في بلجيكا، سيتلقون إشعاراً قريباً عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.