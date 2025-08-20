تراجع أرباح قطاع الضيافة في ألمانيا خلال النصف الأول





تفاقمت أزمة قطاع الضيافة الألماني في النصف الأول من هذا العام، وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الأربعاء، أن المبيعات انخفضت مجدداً بعد احتساب متغيرات الأسعار 3.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ووفقاً للبيانات، انخفضت المبيعات اسمياً بنسبة 0.1% فقط.

وكان التراجع في المطاعم أعلى، حيث انخفضت المبيعات بعد احتساب متغيرات الأسعار بنسبة 4.1%، بينما بلغت نسبة التراجع في الفنادق ومنشآت الإقامة السياحية 2.6%.

ويرجح أن يكون معدل ضريبة القيمة المضافة الكامل البالغ 19% على المواد الغذائية، والذي أعيد تطبيقه منذ بداية عام 2024، قد ساهم في زيادة التراجع وتخطط الحكومة الألمانية تخفيض هذا المعدل مجدداً العام المقبل إلى مستوى 7% الذي تم تطبيقه خلال جائحة كورونا.

وانخفضت المبيعات 5.9% بالقيمة الحقيقية في يونيو الماضي على أساس سنوي.