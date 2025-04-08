400 شركة في ملتقى الفجيرة الدولي للتزود بالوقود «فوجكون 2025»

أكد الدكتور محمد سعيد الكندي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الفجيرة الدولي الرابع عشر لتزويد السفن بالوقود وزيت الوقود فوجكون 2025، أن الملتقى يمثل منصة رئيسة للحوار والنقاشات الحاسمة حول آفاق صناعة وقود السفن البحرية، فضلاً عن مسارها نحو مستقبل أكثر استدامة، لافتاً أن هذه النسخة ستشهد زخماً متزايداً بمشاركة نخبة من المتحدثين الرئيسيين، وأكثر من 400 مشاركة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في قطاع النفط وتزويد السفن بالوقود من 35 دولة في العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي أمس، للإعلان عن انطلاق أعمال الملتقى صباح اليوم تحت شعار «تحقيق الرؤية البحرية.. الإبحار نحو الوقود المستدام»، الذي تستمر فعالياته على مدار 3 أيام، حيث تستضيفه الفجيرة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس هيئة ميناء الفجيرة رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والمهندس سيف غباش، وكيل وزارة الطاقة المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية.

وأشار الكندي، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى أن ملتقى فوجكون 2025 سيشكل حدثاً رئيسياً لطرح المناقشات الهامة حول موضوعات الوقود البحري، وأنشطة التموين، والوقود البديل، وذلك باعتبار مكانة إمارة الفجيرة كمركز عالمي للتزويد بالوقود، وتخزين النفط، وتوريد النفط الخام والمنتجات البترولية، وأكد أن الفجيرة عززت بموقعها الاستراتيجي المطل على خليج عمان بالمحيط الهندي، دورها كمركز استراتيجي للطاقة من خلال استثمارات استراتيجية في بنيتها التحتية لميناء الفجيرة والخدمات داخل منطقة الفجيرة للصناعة البترولية.

بدوره كشف الكابتن موسى مراد، مدير عام ميناء الفجيرة، عن تبوء الفجيرة مركزاً مرموقاً في تخزين النفط في الشرق الأوسط للمنتجات النفطية المكررة والنفط الخام، بالإضافة إلى منشآت تدعم صناعات الأحجار والجير وعمليات التجارة.