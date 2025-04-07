النفط قرب أدنى مستوى في 4 سنوات بسبب الحرب التجارية

انخفضت أسعار النفط اثنين بالمئة مقتربة من أدنى مستوى لها في أربع سنوات تقريبا بسبب المخاوف من حدوث ركود اقتصادي قد يقلل الطلب على الخام نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية.

وشهدت الجلسة تقلبات حادة إذ انخفضت الأسعار بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل خلال الليل قبل أن ترتفع بأكثر من دولار صباح اليوم "الاثنين" عقب تقارير وصفها البيت الأبيض بأنها "أنباء كاذبة" تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس تعليق الرسوم الجمركية 90 يوما على جميع الدول باستثناء الصين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.24 دولار أو 1.9 بالمئة إلى 64.34 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.21 دولار أو اثنين بالمئة إلى 60.78 دولار. ويتجه الخامان لتسجيل أدنى مستوى إغلاق لهما منذ أبريل نيسان 2021.

وأثرت قرارات ترامب سلبا على الأسواق العالمية بعد أن قال إن الحكومات ستضطر إلى دفع "مبالغ طائلة" لإلغاء الرسوم الجمركية.

وهدد ترامب اليوم بزيادة الرسوم الجمركية على الصين، مما زاد من احتمال تصعيد حرب تجارية أفقدت أسواق الأسهم العالمية تريليونات الدولارات حتى الآن.

وقال محللون في ريتربوش وشركاه للاستشارات في مجال الطاقة "نتوقع ارتباطا قويا بين النفط والأسهم... فالغموض المحيط بالرسوم الجمركية نفسها سيرجح كفة انخفاض الأسعار".

وقال مسؤولون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيتوصلان في نهاية المطاف إلى اتفاق تجاري.

وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش للصحفيين "عاجلا أم آجلا، سنجلس إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة ونتوصل إلى حل وسط مقبول للطرفين".

وتوقع جولدمان ساكس "الاثنين" بنسبة 45 بالمئة احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، وعدل توقعاته لأسعار النفط بالخفض.

كما خفض سيتي توقعاته لخام برنت، وقال جيه.بي مورجان الأسبوع الماضي إنه يتوقع بنسبة 60 بالمئة احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة والعالم.





