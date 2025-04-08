توقعات بتخفيض أسعار الفائدة 5 مرات

يتوقع المتداولون أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأمريكية خمس مرات إضافية هذا العام، في ظل تصاعد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي، بفعل الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية.

تُسعر الأسواق حالياً تخفيضات إجمالية بواقع 125 نقطة أساس بحلول نهاية العام، ما يعادل خمس تخفيضات على أسعار الفائدة الأمريكية، كل منها بربع نقطة مئوية، وفقاً لعقود المبادلة على أسعار الفائدة الليلية.

وحتى الأسبوع الماضي، كانت الأسواق تتوقع ثلاثة تخفيضات فقط.

ويعكس هذا التغيير السريع في التسعير، مدى الذعر الذي يجتاح الأسواق العالمية، في ظل تمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموقفه المتشدد بشأن الرسوم التجارية التي أعلن عنها الأسبوع الماضي.

قال ترامب للصحافيين مساء الأحد: «لا تركزوا الآن على الأسواق».

في المقابل، يتجه المستثمرون للتخلي عن الأصول عالية المخاطر، والإقبال على شراء السندات، ما يدفع عوائدها إلى الهبوط الحاد.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، والتي تُعد من الأكثر تأثراً بتغيرات السياسة النقدية، بمقدار 22 نقطة أساس، يوم الاثنين، إلى 3.43%، بعدما تراجع بنحو 50 نقطة أساس إجمالاً، منذ إعلان ترامب عن الرسوم يوم الأربعاء الماضي.

قال مايكل براون كبير استراتيجيي الأبحاث في شركة «بيبر ستون»: «لا توجد أخبار جيدة... الأسواق تزداد قبحاً».

واختتم: «الأسواق تتوق إلى تحول في السياسة، سواء من البيت الأبيض، أو من الفيدرالي.

وحتى الآن، لا يبدو أن أياً من الأمرين وارد، ما يشير إلى المزيد من الألم الاقتصادي والسوقي في الأفق».