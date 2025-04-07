عملات الملاذ الآمن.. إقبال تغذِّيه هواجس الرسوم الجمركية



تزايد إقبال المستثمرون على أصول الملاذ الآمنة مثل الدولار والين والفرنك السويسري اليوم الاثنين، مع تنامي المخاوف من ركود عالمي عقب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية واسعة النطاق على الشركاء التجاريين.

وهوت الأسواق العالمية اليوم، إذ انخفضت أسهم وول ستريت بعد هبوط الأسهم في آسيا، إذ يراهن المستثمرون على أن تزايد خطر التباطؤ الاقتصادي الحاد قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت مبكر قد يكون مايو أيار.

وانخفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للمخاطر وكذلك الكرونة السويدية والنرويجية مقابل الدولار.

وقلص الدولار خسائره مقابل عملات الملاذ الآمن الأخرى. وارتفع 0.50 بالمئة مقابل الين ليصل إلى 147.605 بعد أن انخفض بأكثر من 1.4 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

كما سجل الدولار أدنى مستوى له في ستة أشهر مقابل الفرنك السويسري، وانخفض في أحدث تعاملات 0.06 بالمئة إلى 0.8605 فرنك في تعاملات متقلبة.

وقال مارك تشاندلر كبير محللي السوق لدى بانوكبيرن جلوبال فوركس بنيويورك "الشيء الوحيد المؤكد هو التقلب... لكنني أعتقد بشكل عام، وبغض النظر عن الفروق الدقيقة، أنه نظرا للاعتقاد بأن الرسوم الجمركية تضر بالنمو العالمي، فإن العملات التي تبدو أنها تميل للمخاطرة... تحقق أداء ضعيفا".

وأضاف "من ناحية أخرى، فإن العملات التي تعد عادة ملاذا آمنا مثل الفرنك السويسري والين تحقق أداء أفضل".

وانخفض اليورو، الذي ارتفع 0.7 بالمئة ليصل إلى 1.1050 دولار في وقت سابق من الجلسة، 0.39 بالمئة ليصل إلى 1.091775 دولار.

وقالت جين فولي مديرة أبحاث العملات لدى رابوبنك "حقق اليورو أداء جيدا للغاية خلال اليومين الماضيين منذ أن سمعنا عن الرسوم الجمركية".

وينظر عادة إلى الدولار على أنه من أصول الملاذات الآمنة، إلا أن هذه المكانة آخذة في التآكل على ما يبدو مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية والقلق بشأن تأثيرها على النمو الأمريكي.

وستسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل جبهة موحدة في الأيام المقبلة ضد رسوم ترامب الجمركية، ومن المرجح أن توافق على مجموعة أولى من التدابير المضادة على واردات أمريكية تصل قيمتها إلى 28 مليار دولار، تستهدف سلعا تتنوع ما بين خيوط تنظيف الأسنان إلى الماس.

وبلغ الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له في شهر عند 1.27465 دولار، وانخفض في أحدث تعاملات 1.05 بالمئة مقابل الدولار.

وانخفض الدولار الأسترالي، الذي يستخدم عادة لقياس مدى الإقبال على المخاطرة، إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات في وقت سابق من الجلسة، وكان في أحدث تعاملات متراجعا 0.51 بالمئة ليصل إلى 0.601 دولار.

وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.86 بالمئة ليصل إلى 0.5547 دولار بعد أن انخفض بأكثر من واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

ودفع إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية إلى خسارة قيمة الأسهم الأمريكية ما يقرب من ستة تريليونات دولار الأسبوع الماضي.

وعند سؤال ترامب عن التأثير، قال أمس الأحد إن "الدواء" أحيانا يكون ضروريا لإصلاح الأمور، مضيفا أنه لم يكن يتعمد خلق موجة بيع في السوق.





