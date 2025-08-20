ارتفاع الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال يونيو





أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة الأربعاء ارتفاع قيمة الطلبيات على الآلات الأساسية في اليابان خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 3% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 941.2 مليار ين (6.37 مليارات دولار)، في حين كان محللون يتوقعون تراجعها 0.4% بعد تراجعها 0.6 خلال مايو.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الطلب على الآلات 7.6% خلال يونيو في حين كان المحللون يتوقعون نموه 5% بعد نموه 4.4% خلال الشهر السابق.

وارتفع الطلب على الآلات خلال الربع الثاني من العام الحالي ككل 0.4% مقارنة بالربع الأول وبنجو 6.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.