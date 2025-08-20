Al Bayan
ارتفاع الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال يونيو

رويترز


أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة الأربعاء ارتفاع قيمة الطلبيات على الآلات الأساسية في اليابان خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 3% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 941.2 مليار ين (6.37 مليارات دولار)، في حين كان محللون يتوقعون تراجعها 0.4% بعد تراجعها 0.6 خلال مايو.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الطلب على الآلات 7.6% خلال يونيو في حين كان المحللون يتوقعون نموه 5% بعد نموه 4.4% خلال الشهر السابق.

وارتفع الطلب على الآلات خلال الربع الثاني من العام الحالي ككل 0.4% مقارنة بالربع الأول وبنجو 6.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.